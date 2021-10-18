供應鏈危機挨轟 布塔朱吉辯護育嬰假：顧家也是工作

運輸部長布塔朱吉在全美供應鏈陷入危機期間仍休育嬰假，引發爭議。他17日出面辯護，稱並未休假。(歐新社)

當前民生物資供應鏈 面臨港口壅塞、貨運遲延等問題，導致大量商品缺貨或漲價，但在此危機下，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)卻曾休育嬰假約兩個月而受到批評；不過布塔朱吉17日強調，重視家庭也是一種「工作」，而且他仍在持續關注供應鏈形勢。

布塔朱吉休育嬰假受到部分新聞名嘴的批評，例如福斯新聞(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)18日就砲轟布塔朱吉是否對他的運輸部長職務「嚴肅以待」，並稱他們之後將會對布塔朱吉「非常、非常地嚴肅以待」。

布塔朱吉17日接受國家廣播公司(NBC)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)訪談時說，他確實曾請帶薪的育嬰假，但非「度假」，儘管照料嬰兒是歡愉、美好、充實的，但這依然是個「工作」。

來源：NBC News

布塔朱吉表示，美國 已經是少數在帶薪育嬰假上，仍未制定全國性政策的國家之一，但這不論是對珍視家庭的價值觀，還是對國家經濟而言，都是很重要的，而拜登 總統也一直希望能夠推動這樣的政策。

布塔朱吉17日仍有談及供應鏈問題，並示警供應鏈危機可能會持續到2022年，需要「短期與長期」政策並用，才能化解危機；例如以美國的港口來說，現在的狀況是貨輪到港後，卻沒有足夠的卡車可以把貨櫃運走。

布塔朱吉也為拜登政府辯護，說供應鏈危機不僅止於「供給面」，更是「需求面」的問題，大量在港外排隊的船隻反映出美國現在的需求是多麼旺盛，這是因為政府成功地讓國家擺脫嚴重衰退，收入增加的結果。

圖為運輸部長布塔朱吉(右)在9月4日公布的與丈夫Chasten(左)撫育兩個嬰兒的照片。(路透)

布塔朱吉近期已重新回到辦公室；不過布塔朱吉是在今年9月4日宣布，與丈夫收養了一對雙胞胎新生兒，然而之後Politico網站首先報導，布塔朱吉在8月中就開始請育嬰假約持續兩個月，但是運輸部從未對外宣布此事。

不過上周拜登總統宣布，為解決供應鏈危機，洛杉磯港將24小時全日運作時說，這是布塔朱吉與各民間業者斡旋下的成果。