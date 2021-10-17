不滿強制打疫苗 多地警察工會控告市府

芝加哥警察工會「警察兄弟會」主席John Catanzara要求警察忽略通報疫苗施打進度的規定，遭到芝加哥市府控告。（美聯社）

全美各地警察 局要求員警接種新冠疫苗 之際，由於遭遇某些反對聲浪，引發輿論擔心執法警力恐將出現短缺，社會治安開始惡化。

為了抗議新冠疫苗接種要求，某些警察工會與員警已經興訟；以芝加哥 為例，警察工會主席呼籲員警抗拒配合市政府要求的通報疫苗接種進度，15日便是截止期限。

西雅圖警察局本周對警探及非巡邏員警發布緊急通知，因為巡邏員警出現人手不足，警察工會領袖也說，疫苗接種規定恐讓人力短缺問題進一步擴大。

警察工會與市府機關發生意見對立的此時，剛好不少警察局面對謀殺案件增加、警力卻因非疫苗因素已經不夠等多重問題。某些市府首長與警察局高層眼前出現的尷尬狀況是，會不會有更多員警因為拒絕配合疫苗接種規定而請辭、遭到開除或停職。

芝加哥市長15日針對芝加哥警察工會「警察兄弟會」(Fraternal Order of Police，FOP)主席向法院提出申訴，指控要求全市1萬2000名制服警察忽略通報疫苗施打進度的規定，明顯涉及「參與、支持及鼓吹停工或罷工」。

加州洛杉磯郡(Los Angeles County)警長維拉紐瓦(Alex Villanueva)上周則說，雖然郡政府宣布打疫苗規定，但不會強迫1萬8000名員警接種；他說：「我不希望一夜之間突然失去5%或10%的人力。」

數百名聖地牙哥警察則說，寧可辭職也不會配合新冠疫苗接種規定。

雖然身為第一線人員的警察屬於染疫高風險族群，但抗拒新冠疫苗的聲浪卻沒有消退；非營利組織「殉職警官紀念頁」(Officer Down Memorial Page)統計，全美已有460多名警察人員因為感染新冠病毒而死亡。