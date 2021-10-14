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寇克船長搭首富太空船 一場「非烏托邦」的科技操作

記者胡玉立／綜合報導
沙特納(左)等四人乘坐的太空艙安全降落德州范霍恩沙漠後，藍源公司老闆貝佐斯（右）親自迎接，並為他們打開太空艙門。（美聯社）
沙特納(左)等四人乘坐的太空艙安全降落德州范霍恩沙漠後，藍源公司老闆貝佐斯（右）親自迎接，並為他們打開太空艙門。（美聯社）

在經典影集「星際迷航記」(Star Trek)中飾演「企業號」太空船寇克船長(Captain James T. Kirk)、現年90歲的威廉沙特納(William Shatner)，13日上午搭乘全球首富貝佐斯(Jeff Bezos)的藍源公司火箭飛向太空，並平安返回地球；他寫下最年長太空人歷史之際，人們也看到「星際迷航記」半世紀以來塑造的烏托邦太空願景，與今日太空旅行趨商業化的現實扞格。

13日上午搭乘藍源公司火箭作太空之旅的90歲威廉沙特納，曾在經典影集「星際迷航記...
13日上午搭乘藍源公司火箭作太空之旅的90歲威廉沙特納，曾在經典影集「星際迷航記」中飾演「企業號」太空船寇克船長。（路透）

美聯社新聞部創新總監安東尼(Ted Anthony)是「星際迷航記」超級粉絲，他撰文寫道，沙特納在德州跨入貝佐斯的藍源(Blue Origin)NS-18太空船的那一步，在我們這個時代創造了一樁終極跨界故事；但這個終極跨界故事與太空探索有關，涉及資本主義、億萬富翁及經濟公平問題，也包括流行文化、娛樂行銷、懷舊、希望和天命等。

如此太空之旅，讓人類夢想堆疊在科技與希望、吹噓與金錢之上，而且全由一家飽受批評的公司精心策畫，還有人視為一場「非烏托邦」的「科技哥」(tech-bro)操作。

安東尼指出，「星際迷航記」自1966年首映，它營造出的「星際迷航烏托邦世界」，充滿複雜微妙的傳統和規則。

它的烏托邦太空願景包括：人類避免自相殘殺；金錢已過時，飢餓和貧困已遠離；貪婪是反常的；不干涉其他文化是最神聖原則。影集中的航太聯合國，著重探索而非統治，和今日的呈現大不相同。

「星際迷航記」的故事劇集一直有個不變的觀點：人類太空旅行將承載道德和善良，提升銀河系而非掠奪它。

反觀今日競相發展太空之旅的品牌，包括貝佐斯的藍源、馬斯克(Elon Musk)的SpaceX和英國億萬富翁布蘭森(Richard Branson)的維珍銀河(Virgin Galactic)等等，全都是私人企業，而非以國家為本。

這些人提供的敍事角度，是晚期資本主義發展出的文化主題：「太空旅行不只為了科學家和外交官，也是為了『你我』，只要『你或我』手頭上有幾十萬元或更多閒錢。」

貝佐斯也是「星際迷航」的長期粉絲，曾在2016年電影「星際爭霸戰：浩瀚無垠」 (Star Trek Beyond)中，客串外星艦隊官員。他過去談到探索太空時，強調希望有助確保地球持續繁榮。

倡導全球太空工業的非營利組織「太空基金會」(the Space Foundation)副總裁庫珀(Richard B. Cooper)說，「星際迷航記的精神展現了不同外表、不同技能的人一起工作；而我們正處於這樣的開放時刻，人們可以看著片中場景說，『嘿，我也屬於那裡。』」。

安東尼寫道，「活在虛構與真實關係錯綜複雜的時代，太空之旅這件事，是夢想與現實成就野心之間的扞格，的確沒有比沙特納這樣的超級人物更適合出任『大使』角色。」

至於這是噱頭嗎？當然是。這是天才行銷策略嗎？絕對是。至於是不是嘲諷和吹噓，是不是世界首富為了賺更多錢、吸引更多注意力？只有觀者自己可以決定。

藍源公司新謝帕德號(New Shepard)太空船平安在沙漠中降落，億萬富豪貝佐...
藍源公司新謝帕德號(New Shepard)太空船平安在沙漠中降落，億萬富豪貝佐斯等親自迎接沙特納等四名乘客。（路透）

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