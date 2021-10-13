我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

全球5G競賽：設備面華為仍領先 手機面蘋果已超車

編譯潘勛╱綜合12日電
智慧手機時代，得5G者得天下，各國競爭市場。圖為蘋果CEO庫克在加州總部談5G未來。(路透)
智慧手機時代，得5G者得天下，各國競爭市場。圖為蘋果CEO庫克在加州總部談5G未來。(路透)

5G者得天下，在經濟及地緣政治利益方面皆如此；為爭奪5G大餅的各部分，競爭日益升溫，設備廠、手機廠及晶片業者都在爭奪5G通信設備及服務的控制權；若以設備而言，中國華為依然掛帥，易利信(Ericsson)及諾基亞(Nokia)互有消漲；手機方面仍以蘋果為尊，但中國品牌緊隨後，競爭激烈。

華爾街日報(WSJ)12日報導，5G電信目前主宰全球供應鏈偌大部分；跟往常技術升級一樣，5G電信科技讓全球手機、基地台市場的尊卑秩序重新洗牌；由日本、美國到中國等都一樣，出於經濟及地緣政治因素，都決定支持自己的5G產業，進行補貼，祭出強制規定，唯恐別的國家主宰5G經濟，將收割未來幾十年的經濟收穫。

5G手機市場中，中國品牌仍有一席之地。圖為小米與華為標誌。(路透)
5G手機市場中，中國品牌仍有一席之地。圖為小米與華為標誌。(路透)

就年產值900億元的電信設備市場而言，華為自過去幾年來一直領跑全球；研究機構Dell'Oro Group指出，截至2020年底，華為占比還超過市場的30%，但華府鼓吹華為設備危及安全，影響之下，各國紛紛設限，2021上半年華為市占降到28.8%；同期間瑞典易利信則由14.7%升到15%，芬蘭諾基亞由15.4%小跌到14.9%。

瑞典易利信在全球5G電信設備市場占比上升中。(路透)
瑞典易利信在全球5G電信設備市場占比上升中。(路透)

就5G智慧手機而言，蘋果初期便領先，後來落後南韓三星幾個月，但9月推出iPhone 13又挽回老大顏面，依上半年出貨量控有5G手機市場28.3%；中國廣東歐寶居次，市占14.4%；南韓三星則為13.9%；再來則是兩家中國品牌Vivo及小米(Xiaomi)，分別為13.5%及11.2%。

研究機構Canalys分析師比歐霍夫德(Runar Bjørhovde)指出，就手機而言，蘋果算橫掃5G天下，iPhones 12世代產品以來全用5G科技，消費者要買最新款蘋果手機就別無選擇，得用5G；但亞洲對手還有成長空間，推出更便宜款式就可以侵蝕蘋果市占。

美國蘋果手機的5G市占率仍是最高。圖為蘋果iPhone 13問市。(美聯社)
美國蘋果手機的5G市占率仍是最高。圖為蘋果iPhone 13問市。(美聯社)

若依國家來看，中國收割5G利潤持續領跑，但美國及某些中國的亞洲鄰邦正大步逼近；IDC機構分析師羅哈斯(Bill Rojas)指出，中國領先是因最早起跑，目前已架設5G基地台96萬1000個，相當於每1500人就有一個基地台服務，鑑於中國領土之遼闊，更顯成就非凡。

中國5G服務簡便易得，再加上官方鼓勵一切用5G，替採用5G應用程式打下不錯基礎；例如用5G來協助採煤礦，可以挖得更深；中國另宣布要把5G採礦運用到全國，其他應用也在孳生，例如磁共振造影(MRIs)及手術。

5G 中國 手機

上一則

「北京在玩火」 女股神警告：中國經濟恐將急轉直下

下一則

缺工嚴重 聖誕加薪也難招人 網購可能等更久

延伸閱讀

習近平打壓境內科技公司 蘋果再也不能「毫髮無傷」？

習近平打壓境內科技公司 蘋果再也不能「毫髮無傷」？
全球晶片短缺 傳iPhone13可能減產1000萬支

全球晶片短缺 傳iPhone13可能減產1000萬支
曼哈頓蘋果店屢勸顧客戴口罩 男惱羞成怒捅傷保安

曼哈頓蘋果店屢勸顧客戴口罩 男惱羞成怒捅傷保安
蘋果18日辦第二場秋季新品發表會 這次要推出...

蘋果18日辦第二場秋季新品發表會 這次要推出...

熱門新聞

美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手