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曼欽、桑德斯對峙 拜登也難調停黨內分歧

記者顏伶如／綜合報導
由於民主黨籍參議員曼欽(圖)不肯退讓，使拜登總統的施政方案卡在參院，引起同黨籍的桑德斯不滿。(Getty Image)
由於民主黨籍參議員曼欽(圖)不肯退讓，使拜登總統的施政方案卡在參院，引起同黨籍的桑德斯不滿。(Getty Image)

有線電視新聞網(CNN)報導，「國會進步黨團」(Congressional Progressive Caucus)領袖、加州民主黨聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)在本周稍早的一場私人電話會議中建議拜登總統，最好能把曼欽(Joe Manchin)、桑德斯(Bernie Sanders)同時找來坐下討論，讓民主黨擴大社會安全網法案得以拍板。多名消息人士透露，拜登答覆羅康納說，以自己在政壇行走多年的親身經驗研判，倘若把曼欽與桑德斯同時找來磋商，狀況恐將鬧得不可開交，嚴重到「好比犯下殺人罪」。

曼欽與桑德斯的看法分歧，反映了民主黨中間派與自由派的路線差別，兩人之間對於法案規模的構想相差數兆元，對於法案當中應該如何安排對抗氣候變遷議題，立場更有天壤之別。

兩人之間的彼此較勁，已經浮上檯面。佛蒙特州聯邦參議員桑德斯日前接受CNN訪問，被問到對於曼欽曾經批評經濟法案有何看法時答道：「我無法代表曼欽發言。我並不是心理學家。」西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽立場保守，最近幾天頻頻發言抨擊「坐享權利的社會」(entitlement society)，引起黨內同僚側目。

民主黨蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)7日接受訪問時說，應該把曼欽與桑德斯找來一起好好談談。泰斯特說，曼欽與桑德斯僵持不下，確實令人感到憂心。

民主黨籍進步派眾議員以今年8月兩黨參議員協商通過的1.2兆基礎建設法案做為威脅籌碼，要求民主黨中間派必須支持規模龐大的社會支出包裹法案在參院通過。曼欽對於民主黨眾議員提出指責，但桑德斯則是民主黨進步派眾議員的精神領袖。

CNN報導分析，民主黨人士指出，只要曼欽與桑德斯能針對一項法案達成共識，就足以同時說服中間派及進步派民主黨眾議員。桑德斯角逐2020年民主黨內總統初選時，民主黨眾院進步派幾乎一致力挺。

以目前情勢看來，贊同桑德斯觀點的民主黨籍國會議員，人數遠遠超過支持曼欽立場者。曾與拜登談話的民主黨國會議員透露，拜登提到曼欽與亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)時，語氣難掩惱怒之情。兩名消息人士表示，拜登本周曾對進步派人士說道，花了好幾個小時與曼欽及席納瑪溝通，「但他們始終無動於衷」；拜登甚至說道，白宮打電話找席納瑪，常常都沒有回應。

曼欽7日接受CNN訪問時，則對與桑德斯之間的較勁低調回應。曼欽說：「我們彼此認識。我一直都是對事不對人。」

由於民主黨籍參議員曼欽不肯退讓，使拜登總統的施政方案卡在參院，引起同黨籍的桑德斯...
由於民主黨籍參議員曼欽不肯退讓，使拜登總統的施政方案卡在參院，引起同黨籍的桑德斯(圖)不滿。(美聯社)

民主黨 桑德斯 拜登

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