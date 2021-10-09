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罹漸凍症 哥國51歲虔誠天主教徒求安樂死

記者張聲肇／綜合報導
罹患漸凍人症的哥倫比亞婦女瑪莎‧瑟浦維達希望醫生10日幫她安樂死，圖為她兒子在推特上宣布此事。(取自推特)
罹患漸凍人症的哥倫比亞婦女瑪莎‧瑟浦維達希望醫生10日幫她安樂死，圖為她兒子在推特上宣布此事。(取自推特)

罹患漸凍人症的哥倫比亞婦女瑪莎‧瑟浦維達(Martha Sepúlveda)希望醫生10日幫她安樂死 ，雖然合法，但哥國天主教會籲請篤信天主的她三思，也呼籲國人同胞祈禱上帝寬恕她想做「嚴重違反人命尊嚴」的事。

哥倫比亞雖然是天主教國家，卻是拉丁美洲唯一合法安樂死的國家。世上這樣的國家並不多，僅荷蘭、比利時等少數國家立法通過安樂死。

瑟浦維達現年51歲，2018年11月被診斷出罹患目前無藥可醫的肌萎縮性脊髓側索硬化症(Amyotrophic lateral sclerosis)，也稱為肌萎縮側索硬化症，美國則稱為盧·蓋瑞格症(Lou Gehrig's disease)。她想到如果自己上床就寢、如廁等生活能力都喪失，經常在夜裡痛哭，還問兒子，「我要撐到什麼時候？」

她開始研究擺脫痛苦與恐懼的方法，結論是安樂死。哥國法律只准重症、存活預期不到半年的國民用「醫助自殺」方式結束生命。漸凍人症通常可活二到十年，按理幫她尋死的時間還不到，但該國憲法法庭7月判決認定，1997年法律賦予的安樂死權利，得擴大給「重傷而致身心極度痛苦的人，或罹患嚴重且不治之症的人」。

哥國天主教徒對憲法法庭判決呈兩極化反應，教會領導人籲請她「冷靜反思」自己求死決定對否，同時籲請全國同胞祈求上帝寬恕她有這樣的想法。民意卻幾乎一面倒贊成。

瑟浦維達面對質疑者，包括質疑她的信仰的人，仍堅決求死。她告訴哥國媒體，「我知道，上帝才是生命的擁有者。可是，上帝也不願看到我受苦。」

說來也難以令人相信，人口73%信仰天主教的哥倫比亞，連墮胎限制都極為嚴格，居然准許安樂死。民調顯示，高達72.5%哥倫比亞人贊同允准絕症患者了結自己的生命。

代表瑟浦維達的律師哈拉密友(Camila Jaramillo)希望哥國的「進步立法」精神，可以擴散到其他拉丁美洲國家；烏拉圭和智利已有人在推動。

她盼望解脫不治之症獲最高院支持，22歲學法律的獨子雷東多(Federico Redondo Sepúlveda)功不可沒；面對極度令人掙扎的抉擇，他選擇尊重母親。「她不斷說一件事：如果我愛她，就該支持她。」

她決定星期天早上7點告別人世，在場僅獨子一人，遺體隨即火化，追悼會完後，骨灰灑到哥國北岸外的加勒比海。

美國 民調 高院

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