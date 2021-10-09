堅拒打疫苗 科州「腎衰竭婦」寧可不換腎

科羅拉多州婦女佛格納貼出照片，說她想捐腎給朋友魯塔利，但魯塔利因懷孕不願接種，而醫院堅持先接種疫苗，才願做換腎手術。(美聯社)

科羅拉多州一名亟需換腎的婦女表示，她寧願手術無法如期進行，也不願接種新冠疫苗 ，其背後反映兩個事實：首先是部分不願接種疫苗人士的立場有多堅定；其次是現在有愈來愈多醫療機構要求，必須接種疫苗後才能接受如器官移植等特定手術。

56歲的蕾拉妮．魯塔利(Leilani Lutali)的腎病已嚴重至第五期的末期腎衰竭，若不換腎恐有死亡風險；但是科州大學醫院說，如果魯塔利不接種新冠疫苗，他們就無法為她進行移植手術。

魯塔利仍然拒絕了，因為宗教信仰，她無法接受任何與墮胎有關的事物。

魯塔利指的是疫苗中的胎兒成分爭議；嬌生 疫苗為腺病毒疫苗，以此誘發人類對新冠病毒產生抗體，而該腺病毒需透過胎兒細胞組織研製，其又來自1970、80年代的流產胎兒，引發部分宗教界人士的譴責。

不過，嬌生的胎兒細胞僅限於研發、培養的過程，疫苗本身沒有任何胎兒細胞，而且接種疫苗得到大多數主要宗教團體的支持。

愈來愈多醫院要求，器官移植等接受者在手術前必須接種新冠疫苗，主因是接受此類手術將讓抵抗力下降；科州大學醫院發言人韋弗(Dan Weaver)表示，研究顯示，器官移植手術接受者染疫後的死亡率，比一般民眾高20%以上。

代表全國近5000間醫療及健保機構的美國 醫院協會(The American Hospital Association)表示，目前沒有關於要求接種才能動手術的數字，但確實的，有很多器官移植手術前要接種疫苗的案例。

器官移植接受者染疫後的風險較大的原因是，接受者必須在術後服藥，降低體內的免疫系統，避免身體出現排斥反應；也因此，不能在術後才接種疫苗，因為這可能無法產生足夠的抗體。

目前阿拉巴馬、麻州、佛蒙特、華盛頓等州的器官移植中心有規章要求，器官移植接受者需接種疫苗；國內最大的兩大醫療體系，馬友診所(Mayo Clinic)、聖塔拉健康照護中心(Sentara Healthcare)是「建議並強烈鼓勵」接受者接種，克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)則是強制。