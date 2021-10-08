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國會暴動調查 川普擬用「特權」阻親信作證

編譯林育正／綜合7日電
眾院國會暴動委員會對多名前官員發出傳票，但前總統川普（右）企圖使用行政特權，阻止前幕僚長梅杜斯(左)等官員前往眾院委員會作證。（路透）
眾院國會暴動委員會對多名前官員發出傳票，但前總統川普（右）企圖使用行政特權，阻止前幕僚長梅杜斯(左)等官員前往眾院委員會作證。（路透）

眾院國會暴動委員會對多名前官員和相關人士發出傳票，但前總統川普企圖使用行政特權，阻止前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)等官員前往眾院委員會作證。

川普透過律師寄出信函，部分收件者為被國會暴動委員會傳喚的證人；他計畫援引行政特權，使總統的通聯紀錄不必與國會分享。

川普這一步可能引爆眾院民主黨議員與川普盟友間的爭端；委員會正盡速對川普盟友，以及組織1月6日早上造勢活動的人發出傳票。

上個月委員會已發出傳票，傳喚前白宮幕僚長梅杜斯，主管社群媒體的副幕僚長斯卡維諾(Dan Scavino)，前顧問班農(Steve Bannon)以及前國防部官員帕特爾(Kashyap Patel)等人。目前還不清楚，上述幾位將如何應對川普援引特權的決定。目前也無法得知，若不配合將有什麼下場。

但眾議員謝安達(Adam Schiff)推文表示，若川普官員不配合，恐怕犯上藐視法庭罪。但若要以藐視法庭控告川普官員，過程將相當冗長，必須經過全眾院的投票以及法院審理程序。

不過政治新聞媒體Politico報導，川普已要求梅杜斯、斯卡維諾、班農和帕特爾反抗委員會的傳喚；但因川普已不是在位總統，他無法直接透過行政特權使證人緘默，或不讓文件流入國會手中；川普的特權範圍，僅限於白宮官員。

委員會也傳喚「停止選舉盜竊」(stop the steal)發起人亞歷山大(Ali Alexander)以及馬丁(Nathan Martin)，兩人申請在國會外進行集會。其他被傳喚者還包括其他11位籌畫造勢活動的人。

委員會主席湯普森(Bennie Thompson)表示：「那天示威抗議演變為暴力，抗議者成為暴民，委員會必須了解轉變為攻擊前的事件全貌，包括誰參予籌畫，活動的資金來源。我們希望相關人士能全力配合。」

但亞歷山大發出聲明表示，示威活動原本的計畫，為要求與會者向國會遊行；有報告指出，亞歷山大表示為達組織的目標，不排除使用暴力。他更宣稱示威的籌辦，獲得國會議員協助。

川普 眾院 傳票

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