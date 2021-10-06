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諾貝爾物理獎 美德義3學者共享 研究「複雜系統」

編譯李京倫／綜合5日電
義大利科學家帕里西。（歐新社）
義大利科學家帕里西。（歐新社）

諾貝爾物理獎5日公布，由美籍日裔學者真鍋淑郎(Syukuro Suki Manabe)、德國科學家哈斯曼(Klaus Hasselmann)及義大利學者帕里西(Giorgio Parisi)共享殊榮，因為他們的研究有助於解釋和預測自然的複雜力量，包括讓人類更理解氣候變遷。

負責頒獎的瑞典皇家科學院表示，90歲的真鍋淑郎及89歲的哈斯曼，因為「地球氣候物理模型、量化變異度及可靠預測全球暖化」的研究成果，共同獲得總獎金1000萬瑞典克朗(約114萬美元)的半數，另一半獎金則頒給73歲的帕里西，表彰他「發現從原子到行星範疇的物理系統中無序和波動的相互作用」。

三位得主都在研究所謂「複雜系統」，氣候只是其中一項。這次物理獎頒給兩種不同領域的物理學，兩個領域在許多方面截然相反，但都意在了解看來混亂隨機的事物，以便做出預測。帕里西研究次原子粒子，真鍋與哈斯曼則研究影響我們日常生活的全球大規模力量。

瑞典皇家科學院指出：「複雜系統的特性是隨機及混亂，而且難以理解。今年獎項肯定用於描述它們及預測它們長期行為的新方法。」

頌辭寫道，真鍋及哈斯曼「為我們了解地球氣候，以及人類如何影響地球氣候奠定基礎」，帕里西「因為他對失序物質及隨機過程理論的革命性貢獻而獲獎」。

目前在普林斯頓大學任教的真鍋，從1960年代起透過研究說明大氣二氧化碳增加如何使全球地表溫度提高，為目前的氣候模型打下基礎。

約十年後，德國馬克斯•普朗克氣象研究所的哈斯曼解釋了為何天氣本質看似混亂，氣候模型卻可靠。

頌辭寫道，義大利羅馬大學教授帕里西「建立深奧的物理和數學模型」，使理解數學、生物學、神經科學、機器學習等領域的複雜系統成為可能。

帕里西被問到是否預期自己獲獎時說：「我知道有不容忽視的可能性。」

哈斯曼則向瑞典TT通訊社坦承對得獎有些困惑：「我還沒搞懂這件事，但感覺太棒了。我覺得我這一生並沒做過太多研究，但是跟同事一起研究很有趣。」

5日公布的物理學獎是自1995年以來，首個表彰氣候研究的諾貝爾物理學或化學獎，當年化學獎頒給關於地球臭氧層破洞的研究。

分析人士指出，諾貝爾物理學獎頒布時機，適逢聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)即將於下個月在蘇格蘭格拉斯哥登場前夕，全球暖化將是首要議題。

世界氣象組織(WMO)秘書長塔拉斯(Petteri Taalas)在日內瓦指出，這次物理學獎顯示「氣候科學高度受到重視，且理應受到高度重視」。

德國科學家哈斯曼。（路透）
德國科學家哈斯曼。（路透）
美籍日裔學者真鍋淑郎。（Getty Images）
美籍日裔學者真鍋淑郎。（Getty Images）

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