面對外界質疑 大法官罕見發聲捍衛中立性

最高法院九名大法官，前排左起為艾里托、湯瑪斯、首席大法官羅伯茲、布萊爾和薩多馬友，後排左起為卡瓦諾、凱根、戈薩奇和巴瑞特。 （美聯社）

聯邦最高法院將審理的案件備受外界關注，各種紛擾、雜音、乃至質疑聲也接踵而來，讓大法官 近來紛紛打破沉默，對外強調最高法院的權威及中立性。

大法官對外發表演說或談話並不稀奇，但是通常都專注於法學、或是已經成為歷史的事物，鮮少談論當下發生的事情，尤其是政治，而且講話多旨在激勵人心；但是此現象在近期出現變化，九名大法官中，至少有五名大法官在近期公開談論當下事務。

首先對外發難的是大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)，在9月初路易斯維爾大學麥康諾研究中心(McConnell Center)發表演講時說：「我今天在此要向你們保證，最高法院不是由一群依政治、政黨傾向決定的人所組成的。」

大法官巴瑞特說，最高法院不是由一群依政治、政黨傾向決定的人所組成的。（美聯社）

巴瑞特說：「媒體及推特熱門話題只報導法院的決定及結果，結果是讓讀者依照自己對該決定及結果的喜歡與否，來判斷法院的對與錯」；巴瑞特說，有時她也會不喜歡某些結果，但是「我的工作不是按照我想要的結果投票」。

接下來是大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)9月中在聖母大學法學院發表演說，批評媒體將大法官塑造成「依個人喜好判決」的人，「假設他們認定你是如同反墮胎 或是其他立場的人，他們就會認定你會做出什麼樣的結果」。

大法官湯瑪斯批評媒體將大法官塑造成「依個人喜好判決」的人。（美聯社）

大法官布萊爾(Stephen Breyer)也在9月中接受媒體訪問時說，最高法院耗費幾十年才在民眾心中建立聲望，不要把這種聲望視為「理所當然」；布萊爾也批評媒體與政客將大法官依任命總統而認定其派系的做法，強調大法官是依法學，而非政治或意識形態行事。

大法官布萊爾說，最高法院耗費幾十年才在民眾心中建立聲望，不要把這種聲望視為「理所當然」。（路透）

大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)9月29日在一次演講中說，最高法院接下來的結果，可能有很多讓外界失望的地方。

大法官薩多馬友說，最高法院接下來的結果，可能有很多讓外界失望的地方。（美聯社）

大法官艾里托(Samuel Alito)則在9月30日於聖母大學法學院演說時，譴責外界用「不光明」、「惡意」、「危險的小團體」、「以『與民脫節、秘密、不恰當、摸黑日程(Shadow docket)』的方式做決定」等措詞形容最高法院。

大法官艾里托譴責外界用「不光明」、「惡意」、「危險的小團體」、「以『與民脫節、秘密、不恰當、摸黑日程』的方式做決定」等措詞形容最高法院。（路透）

「摸黑日程」指的是最高法院在短時間內就做出決定，有時甚至是在半夜做出；而日前德州嚴格墮胎法案，最高法院就是依此程序拒絕頒布緊急處分制止，儘管理由是程序問題，但引發外界爭議。