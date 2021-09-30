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美國人預約新冠補強針 診所、藥局「未查資格」也照打

編譯林育正／綜合29日電
伊利諾州一家CVS藥局在戶外張貼疫苗接種訊息，因部分藥局未審查資料，導致沒有資格注射補強針的民眾也已接種了第三劑疫苗。（美聯社）
伊利諾州一家CVS藥局在戶外張貼疫苗接種訊息，因部分藥局未審查資料，導致沒有資格注射補強針的民眾也已接種了第三劑疫苗。（美聯社）

全美民眾開始預約接種新冠疫苗補強針，但醫院和藥局卻未遵照聯邦規定，查驗資格證明文件，導致部分沒有資格注射補強針的民眾接種了第三劑疫苗。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦疾病防治中心(CDC)授權輝瑞(Pfizer)疫苗做為補強針，65歲以上或擁有慢性病史，染病可能引發重症的18歲以上民眾，以及居住或工作環境染疫風險較高者皆可施打。

接種補強針必須至少與上一劑輝瑞疫苗間隔六個月，目前還未開放最初接種莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)疫苗者接種補強針；但FDA於8月更改指南，允許免疫力不足的民眾，接種第三劑莫德納疫苗。

但居住在紐約州的67歲退休教師黛比‧賀希(Debbie Hirsch)於CVS藥局預約第三劑莫德納，現場護士沒有多問，隨即替她接種；即便她並不符合資格，但她表示在網站上，自行勾選免疫力不足的選項。

根據FDA規定，被允許接種第三劑莫德納的病患還包括接受癌症治療，以及服藥抑制免疫系統的患者；不過賀希表示：「就算沒在接受化療之類的治療，但我超過65歲，也認為自己的免疫系統開始減弱。」

CVS發言人迪安傑利斯(Michael DeAngelis)說，藥局只為符合資格的免疫力不足民眾接種，但按照CDC規定，預約時讓患者自行填寫資格，不額外要求出示證明。

白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)28日表示，上周末已有超過40萬民眾接種補強針，更有近100萬人完成預約。

在醫院人資部門工作的瓦倫西亞‧詹寧斯(Valencia Jennings)年僅27歲，接種了輝瑞補強針；她說：「我每天和許多人互動，我不知道他們的接種狀況。」

現年46歲，三年前因腦動脈瘤成為殘障人士的柯薩德(Michele Cozadd)則說：「就算在預約的手機應用程式上，也沒問我是否有其他病史，或其他高風險因素。」

馬里蘭大學醫療政策教授席格爾(Neil J. Sehgal)指出，任何自認為染疫風險高的民眾，都能規避資格限制；他說：「補強針的大量需求，顯示我們防疫上的失敗；每天還有幾千人死亡，疫情還沒結束。」

疫苗 莫德納 免疫力

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