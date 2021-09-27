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孟案後關係正常化？加外長：「會睜大眼」與中競合並存

編譯潘勛／綜合26日電
人質外交結束後，加拿大外長賈諾(右)26日談到加中關係時表示，他定會「睜大眼睛」，兩國競爭與合作並存。（路透）
人質外交結束後，加拿大外長賈諾(右)26日談到加中關係時表示，他定會「睜大眼睛」，兩國競爭與合作並存。（路透）

加拿大中國華為財務長孟晚舟軟禁在溫哥華約三年，於前天釋放她回中國；加國外交部長賈諾(Marc Garneau)26日談到加拿大與中國關係正常化的議題時表示，他定會「睜大眼睛」，兩國競爭與合作並存。

路透26日報導，孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，出任華為金融長，她與美國檢方就一宗向銀行詐欺的罪名達成認罪協議後獲釋，立即搭機飛回中國。

孟晚舟2018年12月在溫哥華因美國傳票而被捕之後幾天，中國政府便以間諜罪嫌逮捕加拿大人康明凱(Michael Kovrig)和史佩弗(Michael Spavor)，投入監獄；孟晚舟飛回中國後不久，康、史二人也獲北京當局釋放。 

賈諾接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBC News)專訪表示，加國政府此後對待中國將採共存、競爭、合作及挑戰四管齊下的手法；就貿易、因應氣候變遷等命題與中國合作，但就北京對待維吾爾人、西藏及香港，將維持跟過去一致的手法，挑戰中方。

賈諾指出，加拿大現在睜大雙眼；當初康明凱、史佩弗被捕時，加國與中國的關係就只退不進。

兩名加拿大人25日回到加國卡加利市(Calgary)時，總理杜魯多(Justin Trudeau)及賈諾都到場迎接。

中方始終否認兩名加拿大人遭拘禁與孟晚舟案有任何關係，但賈諾指出，孟晚舟獲釋，康明凱、史佩弗立即得以歸國，顯見兩案之間有非常直接的牽連；賈諾表示，幾周前他便得悉有延緩起訴協議，開啟康、史二人獲釋的大門。

加拿大駐美大使希爾曼(Kirsten Hillman)則否認，華府把釋放康明凱、史佩弗列為條件之一，而決定解除是否放棄起訴孟晚舟。

賈諾也表示，不認為康明凱、史佩弗獲釋的時機，與加拿大聯邦大選有任何關係；杜魯多總理剛在20日連任成功；乃父1970年成功與中國建交；杜魯多2015年當選總理便矢言與中國改善關係。

中國 加拿大 孟晚舟

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