華郵評論：拜登穩定美中策略失敗 多次示好被冷回

美國總統拜登。(美聯社)

總統拜登 上周在聯合國大會發言時，不點名向中國 喊話：「美國 並不尋求新冷戰，準備與任何國家合作，共同面對挑戰，即使我們在其他領域存在嚴重分歧。」但「華盛頓郵報」評論認為，拜登的穩定美中關係戰略白費工夫。

拜登在聯大發言中闡釋了「既競爭又合作」的對中國外交政策，「美國將激烈競爭，並以我們的價值觀和實力領先，我們將支持盟友和朋友，反對強國支配弱國的企圖，不管是通過武力改變領土、經濟脅迫。」然而華郵認為，中國國家主席習近平是否會接受這一套？

華郵評論認為，拜登外交政策團隊多次嘗試接觸，但中國均以敵對態度回應。包括國務卿布林肯在安克拉治(Anchorage)與中共主管外事工作的政治局委員楊潔篪及外長王毅會面、副國務卿薛曼(Wendy Sherman)7月訪問中國，但都無功而返。

中國甚至利用氣候特使柯瑞(John Kerry)多次訪問中國的機會，明確發出信息，拜登若不撤銷前總統川普的多項針對中國的政策，中國就不會在氣候變化問題上與美合作。

一位政府高層官員表示，這些外交失敗導致拜登本月親自打電話給習近平，因為相信只有習近平才能作出決定，使兩國關係建立在更穩定基礎上。

華郵對此認為，這說明了儘管拜登團隊不會為氣候變化問題而放棄人權，但已對北京做出一系列小讓步，例如司法部撤銷檢控中國研究員唐娟隱瞞與解放軍有聯繫的指控、布林肯軟化對香港問題的語氣、拜登悄悄擱置針對中國的新冠疫情溯源問題。

評論引述聖母大學(University of Notre Dame)政治學副教授艾森曼(Joshua Eisenman)表示，拜登政府處理對中關係的方式，理論上是有道理的，但問題在於習近平的首要任務是鞏固內部和外部的權力，而不是修復與華盛頓的關係。

雖然華郵評論認為拜登穩定美中關係的策略不管用，但也指出這並不意味美國要停止與中國接觸，認為在不犧牲國家利益或價值觀的情況下，仍有與中國接觸的地方。評論指出，美國必須為最壞的情況做好準備，與盟友提高戰略威懾力，減少對中國的經濟和技術依賴，加快自己的競爭計畫等。