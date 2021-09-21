參院立法程序官裁定 無證移民合法化禁納預算案

參院立法程序官19日晚裁定民主黨不得在預算法案納入無證移民身分合法化條款。圖為「夢想生（DACA） 在白宮附近示威，要求身分合法化。（歐新社）

參院立法程序官(parliamentarian)伊莉莎白‧麥唐諾(Elizabeth MacDonough)19日晚間指出，民主黨 國會議員不得透過旨在成立社會安全與對抗氣候變遷計畫的3兆5000億元預算法案，讓數百萬無證移民 因此獲得入籍管道。

立法程序官屬於非黨派職務，任務是為參院艱深法條解釋意義；美聯社報導分析，麥唐諾19日的決定對拜登總統、民主黨國會議員及移民倡議團體、進步派社區等民主黨陣線而言，都帶來傷害與挫折感。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)19日說：「我們對於這個結果深感失望，但在預算協調程序裡為移民爭取身分合法化的努力將持續下去。」

民主黨國會議員原本期盼可在不受共和黨國會議員干預之下，片面達成無證移民身分合法化的目標，讓來自不同領域的無證移民都能取得永久居留權或成為美國公民 。

麥唐諾裁定，有關移民的文字不能納入得以免於受到共和黨議事杯葛的預算協調程序法案條文。民主黨國會議員如果要推動無證移民身分合法化，只能透過坎坷艱難、過關希望渺茫的立法途徑，也就是在參院需要60票的表決過關門檻。目前兩黨在參院各占50席，民主黨為無證移民爭取合法化，基本上並沒有機會能夠闖關成功。

如果民主黨陣營策略成功，得以受益的無證移民包括童年時期非法抵達美國的「夢想生」無證移民、因為天災人禍逃離祖國而向美國申請「臨時保護身分」(TPS)的外籍人士，還有農場工人、疫情期間必要行業員工等，能夠向美國政府申請永久居留權。

自由派智庫「美國進步中心」(CAP)曾估計，如果民主黨移民條款納入預算法案策略奏效，來自共計約有600萬名無證移民將因此受惠。