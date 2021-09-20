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「愛國者治港」選舉 25萬選民縮減97% 不到5000人投票

香港新聞組／香港19日電
香港19日舉行選舉委員會界別分組選舉，投票者僅4900人。圖為在香港沙田大會堂，市民排隊入場投票。（新華社）
香港19日舉行選舉委員會界別分組選舉，投票者僅4900人。圖為在香港沙田大會堂，市民排隊入場投票。（新華社）

香港在被中共強制「完善」選舉制度之後的首場「愛國者治港」選舉，即選舉委員會的選舉於19日舉行。這場部署的保衛警力遠遠高於候選人及選民數量總和的選舉，被香港市民斥為「大笑話」。

據港媒報導，香港2021年選舉委員會界別分組一般選舉的投票於19日晚6時結束，有約4380名已登記選民投票，臨時累積投票率約90%。選管會主席馮驊表示，最高投票率的三個分組是法律界、建築、測量、都市規畫及園境界和科技創新界，這三個界別投票率是100%。

只有2位「中間派」候選人

這次選舉委員會的選舉由412名候選人競爭364個席位，只有兩位非建制派的「中間派」候選人，平均每1.13人爭一席。共有1500人的選舉委員會，另有1084個席位無需經選舉產生，包括自動當選、經過合資格的團體提名，以及當然委員。「合資格」參加投票的「選民」主要是親中建制派的約4900人。

依照香港新的「選舉」制度，選舉委員會將從北京認可的幾名候選人中選出下一位「被首肯」的行政長官。選委會新增加的職能還有提名立法會選舉候選人，並選出其中40席立法會議員。

早已被批評為「小圈子」選出的香港選舉委員會，這次的選舉被斥為「更小圈子」，因為上一屆選舉委員會的選民人數還有至少有近25萬人，此次卻大幅縮減97%，只有7900名登記選民。由於多個界別的選委已自動當選，所以這次能夠投票的選民只有不足5000人。

來源：Reuters

根據香港網媒立場新聞報導，一名男子當天下午在九龍公園票站門外舉起寫上「『完善』選舉制度？簡直是大笑話」的標語。這位男子批評這次選委會選舉「立場唔（不）同就要DQ（取消資格）人，好多人都係自動當選」，簡直是笑話。該男子離開時一度有疑似便衣警員尾隨監視。

港府政制及內地事務局局長曾國衛則稱，不認同此次「選舉」是小圈子選舉的說法，希望做到符合香港實際情況的「民主制度」，並非一味追求人數多、競爭激烈，能夠實現「愛國者治港」，才是適合香港的「優質民主制度」。

但泛民團體社民連的四名成員19日一早希望遊行到灣仔會展票站外示威，抗議「小圈子選舉」，反對篩選侯選人。不過四人還未開始遊行，就遭警察截查，包括搜查背包等，也有警察全程錄影。

今年3月，中國全國人大通過決議，增加了一系列審查選委會參選人的措施，其中包括讓香港國家安全委員會根據警務處國安部門的審查機制，向資格審查委員會發出審查意見，資審會根據意見書決定參選人資格。

美國之音19日指出，選舉制度改革只是北京干涉香港制度的一部分。2020年6月底在港強推實施的「國安法」，懲罰任何北京認為是顛覆、分裂、涉嫌恐怖主義或與外國勢力勾結的行為和言論，這些都使香港這一國際金融中心走上了更加專制的道路，大批主要的民主活動家和政治人物不是入獄、就是已經逃往國外。

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