未打疫苗又遇Delta 染疫病歿族群年輕化

研究顯示，新冠染疫病歿的趨勢逐漸轉向年輕且未接種疫苗的族群。圖為紐約的一些年輕人13日示威，反對拜登的強制防疫措施。（Getty Images）

新冠肺炎 Delta變種病毒株持續在全美各地蔓延，未接種疫苗 者病歿的風險也逐漸提升；近日有研究證實，國內年長者接種新冠疫苗的占比提高後，抑制了整體死亡率，但染疫病歿的趨勢卻逐漸轉向年輕且未接種疫苗的族群。

洛克菲勒基金會(Rockefeller Foundation)疫情預防研究所的病毒檢測主任史卡皮諾(Samuel Scarpino)藉此強調接種疫苗的重要性，他說：「我們真的不希望任何人死於疫苗可以預防的疾病。」

目前全國累積病歿人數已達66萬人以上，聯邦疾病防治中心(CDC )認為很快就會超過1918年至19年期間流感大流行的死亡人數，當時約67萬5000人死亡。

佛羅里達州最大的醫療機構坦帕綜合醫院(Tampa General Hospital)首席醫療官佩姬‧杜加(Peggy Dugga)表示，該院近期的新冠病患中，多達九成都未接種疫苗；這些病患的平均年齡為46歲，和疫情爆發初期的住院年齡相比大幅下降，杜加說：「這些都是勞動人口，他們都上有老，下有小。」

據CDC在10日釋出的研究報告，在國內未接種疫苗者感染新冠肺炎的風險是接種疫苗者的4.6倍，重症住院的機率則是10倍、死亡率更高達11倍；自從疫苗問世以來，年輕族群染疫死亡的比率逐漸提升，而這樣的趨勢一直延續到今年夏天Delta病毒的高峰期。

年紀一直都是影響感染新冠肺炎機率的一個重要因素，CDC指出，30歲以上的人染疫病歿的機率是18歲至29歲的四倍，至75歲至84歲染疫病歿的機率更是高達220倍。

目前全美染疫病歿的主要人口仍以年長者為主，但因為該族群疫苗覆蓋率較高，死亡率已相對降低；全美12歲以上符合資格的人口中，63%都已完成疫苗接種，但是和安養機構的覆蓋率84%相比，仍相差甚遠。