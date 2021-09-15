我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

未打疫苗又遇Delta 染疫病歿族群年輕化

編譯林梅婕／綜合14日電
研究顯示，新冠染疫病歿的趨勢逐漸轉向年輕且未接種疫苗的族群。圖為紐約的一些年輕人13日示威，反對拜登的強制防疫措施。（Getty Images）
研究顯示，新冠染疫病歿的趨勢逐漸轉向年輕且未接種疫苗的族群。圖為紐約的一些年輕人13日示威，反對拜登的強制防疫措施。（Getty Images）

新冠肺炎Delta變種病毒株持續在全美各地蔓延，未接種疫苗者病歿的風險也逐漸提升；近日有研究證實，國內年長者接種新冠疫苗的占比提高後，抑制了整體死亡率，但染疫病歿的趨勢卻逐漸轉向年輕且未接種疫苗的族群。

洛克菲勒基金會(Rockefeller Foundation)疫情預防研究所的病毒檢測主任史卡皮諾(Samuel Scarpino)藉此強調接種疫苗的重要性，他說：「我們真的不希望任何人死於疫苗可以預防的疾病。」

目前全國累積病歿人數已達66萬人以上，聯邦疾病防治中心(CDC)認為很快就會超過1918年至19年期間流感大流行的死亡人數，當時約67萬5000人死亡。

佛羅里達州最大的醫療機構坦帕綜合醫院(Tampa General Hospital)首席醫療官佩姬‧杜加(Peggy Dugga)表示，該院近期的新冠病患中，多達九成都未接種疫苗；這些病患的平均年齡為46歲，和疫情爆發初期的住院年齡相比大幅下降，杜加說：「這些都是勞動人口，他們都上有老，下有小。」

據CDC在10日釋出的研究報告，在國內未接種疫苗者感染新冠肺炎的風險是接種疫苗者的4.6倍，重症住院的機率則是10倍、死亡率更高達11倍；自從疫苗問世以來，年輕族群染疫死亡的比率逐漸提升，而這樣的趨勢一直延續到今年夏天Delta病毒的高峰期。

年紀一直都是影響感染新冠肺炎機率的一個重要因素，CDC指出，30歲以上的人染疫病歿的機率是18歲至29歲的四倍，至75歲至84歲染疫病歿的機率更是高達220倍。

目前全美染疫病歿的主要人口仍以年長者為主，但因為該族群疫苗覆蓋率較高，死亡率已相對降低；全美12歲以上符合資格的人口中，63%都已完成疫苗接種，但是和安養機構的覆蓋率84%相比，仍相差甚遠。

疫苗 新冠肺炎 CDC

上一則

習近平無視「拜習會」提議？拜登否認：不是真的

下一則

CDC：新冠、流感疫苗可一起打 副作用不會加劇

延伸閱讀

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況
福建Delta疫情 5天延燒139例 莆田、廈門雙傳播中心

福建Delta疫情 5天延燒139例 莆田、廈門雙傳播中心
福建新冠Delta疫情已30名兒童確診 最小5歲

福建新冠Delta疫情已30名兒童確診 最小5歲
英國建議50歲以上追加第3劑疫苗

英國建議50歲以上追加第3劑疫苗

熱門新聞

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的女子選手。(美聯社)

美網大驚奇 中英混血18歲女將奪冠 秀中文謝球迷

2021-09-12 09:03
8月31日，中國駐美大使秦剛在華府應邀出席美中關係全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動並發表主旨演講。（新華社）

中駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

2021-09-12 09:56

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

2021-09-11 18:40
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）。（取自第七艦隊臉書）

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

2021-09-08 16:40
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況