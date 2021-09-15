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日均17萬確診、1800人病歿 醫院示警：疫情將重返高峰

編譯陳韻涵／綜合14日電
過去兩周，美國新冠肺炎平均每日病歿與確診人數不斷增加，回歸去年冬季水平。圖為休士頓一位患者在醫院接受檢測。（Getty Images）
過去兩周，美國新冠肺炎平均每日病歿與確診人數不斷增加，回歸去年冬季水平。圖為休士頓一位患者在醫院接受檢測。（Getty Images）

受新冠Delta變種病毒迅速擴散和部分人拒打疫苗影響，美國新冠肺炎平均每日病歿與確診人數回歸去年冬季水平，前幾個月的防疫努力破功，其中又以南部疫情最嚴重，醫療資源拉警報。

過去兩周以來，確診與染疫病歿人數不斷增加，目前平均日增17萬例確診、逾1800人病歿，為1月底和3月初疫情高峰以來新高，所幸目前情況仍比1月高峰的平均日增25萬例、3400人病歿稍佳。

曾是疫情熱點的佛州和路易斯安納州目前情況好轉，肯塔基州、喬治亞州和田納西州的疫情則隨著學生返校上課、口罩令鬆綁和疫苗覆蓋率低而惡化。

部分醫院示警可能出現1月染疫高峰的情況，華盛頓州與猶他州紛紛取消非必要手術，肯塔基州與阿拉巴馬州的醫院人力短缺，田納西州缺病床，德州重症病房爆滿。

民眾目前平均每日接種90萬劑疫苗，低於4月中的每日340萬劑高峰值；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)顧問小組17日將商議，是否核准輝瑞(Pfizer)疫苗的補強針。

疫苗接種計畫推行九個月以來，卻出現疫情回溫的情況，讓醫療專家感到氣餒與憤怒，認為這些心碎情況多可避免，大多數的住院與病歿者沒打疫苗，成為部分家庭最慘痛的教訓。

肯塔基州列克星敦(Lexington)急診室醫師史坦頓(Ryan Stanton)說：「我們試圖以科學教育民眾，但我認為大部分的教訓立基於悲劇，尤其是切身悲劇。」

肯塔基州州長表示，70%州立醫院已額滿，96間醫院中有66間人力嚴重短缺，為疫情以來新高。

全美目前染疫住院人數約9萬人，相當於2月時的疫情狀況。

拜登總統持續推廣全民接種疫苗，要求100人以上的大企業要求員工打疫苗，否則就得每周快篩，影響約8000萬人；另外，獲得聯邦補助的健康照護機構約1700萬名員工也必須完全接種疫苗，相關措施招致共和黨撻伐與控告。

疫苗 疫情 肯塔基州

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