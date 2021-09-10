911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

20年前世貿大廈遭恐襲的一刻，在大廈工作的人是撤是留，只能在瞬間做成決定，卻成了陰陽兩隔的關鍵。圖為大樓倒塌時人們驚慌逃命的情景。（美聯社）

2001年9月10日下午，位於紐約 世貿大樓一家證券 公司40歲的職員凱倫‧塞慕兒(Karen Lynn Seymour)和她老闆費瑞里(Chris Ferreri)討論應否參加翌日在北棟106樓舉辦的業界會議；孰料，兩人的決定直接關係到自己的生死。

第二天一大早，塞慕兒和三歲半的攣生孩子道別後，直奔會場，費瑞里則在同棟25樓的辦公室上班；幾分鐘後，恐怖分子劫機撞入93到99樓，塞慕兒從此人間消失，費瑞里在幾個鐘頭後安然返家。

關鍵時刻，數千名像他們一樣在世貿大樓上班的人，要迅速撤離還是留在辦公室？走樓梯往上還是往下走？立即就走還是再等幾分鐘、勸同事一起走？這些只能在瞬間做成的決定，成了陰陽兩隔的關鍵。

塞慕兒和費瑞里的同事瑪莉‧巴頓(Marie Patton)那天也上班，她不像塞慕兒那樣積極參加那場金融科技會議；費瑞里還暗示塞慕兒，那是「有人付錢買演講時間」的推銷會議，但一心力爭上游的塞慕兒，卻認為值得參加。

他們公司共九人報名參加，會議9點開始，塞慕兒是唯一提早於8點46分就抵達現場的人，飛機撞進來後，塞慕兒就此無蹤影。

20年前世貿大廈遭恐襲的一刻，在大廈工作的人是撤是留，只能在瞬間做成決定，卻成了陰陽兩隔的關鍵。圖為大樓倒塌時人們驚慌逃命的情景。（美聯社）

當時在25樓和前來應徵職位的人握手的費瑞里，聽到一聲巨響，抽屜都被震開，一時搞不清楚發生什麼事；不一會兒，辦公室25人朝逃生門走，走到七樓時，他們聞到燃油味道；等他走到附近萬豪酒店(Marriott Hotel) 時，他看到救火隊員正在救治一個被火燒傷的女性。

沒多久，另一架飛機撞進南棟77樓和85樓之間。

接下來的幾個禮拜，費瑞里參加了25個告別式，死者多數僅30多歲，包括塞慕兒。

他說：「如果我再晚一點離開，就沒有今天的我了。」

25樓的安全人員史達欣斯基(Michael Stasinski)和其他安全人員看到碎片往下掉，便開始勸大家離開；20分鐘後，才走到大廳，史達欣斯基聽到消防員大喊，「別往上看，別看上頭！」接著，他聽到有人從高層跳樓逃生，墜地死亡的聲音。

9點59分，南棟開始崩塌。