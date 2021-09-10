中國擬支援阿富汗 進駐前美軍基地

位於喀布爾北方的巴格蘭基地，是美國反恐戰爭的前哨。圖為兩支美軍在巴格蘭基地舉行換防儀式。(美軍中部戰區)

距阿富汗首都喀布爾約一小時車程的巴格蘭空軍基地(Bagram airfield)，是蘇聯時期興建，也是美國 在阿富汗軍事存在20年的標誌；美軍撤走後，一直傳聞與神學士 關係密切的中國 將會進駐。

儘管中國否認正與神學士磋商，將巴格蘭空軍基地使用權移交中國，外交部發言人汪文斌更直指「這純屬虛假消息」，但一名匿名消息人士向「美國新聞與世界報導」透露，中國軍方正開展研究，探討未來數年若派遣與「一帶一路」經濟建設相關的工人、軍人及其他人員到巴格蘭空軍基地，所造成的影響。

該名消息人士說，北京目前考慮的不是當前動向，而是兩年後的潛在部署；此外，中國不會接管基地，只待神學士鞏固政權後，應阿國要求派遣人員和提供補給品。

相關人士分析指出，北京這個舉動除了擴大地區影響力之外，也對美國的形象造成毀滅性打擊。

華盛頓的智庫史汀生中心(The Stimson Center)東亞項目主任孫韵表示，基於過去的經驗，中國肯定希望獲得美國留在基地的任何東西。

中國軍方已透過基礎設施投資項目作為幌子，在柬埔寨雲壤軍港(Ream Naval Base)取得約三分之一專有權；也在緬甸取得可可群島(Coco Islands)的租用權，向軍政府提供無線電、雷達和其他軍事設備，但中國強調這不等同於軍事基地。

孫韵指出，中國在巴基斯坦也採取類似策略，加強雙方的安全和情報共享，因此中國極有可能透過巴基斯坦，甚至不需要巴基斯坦這個中介人來實現它對巴格蘭空軍基地的目的。

她認為，如果神學士要求中國提供援助，中國會傾向於提供人力支援，並定性為技術或後勤支援，反而中國接管這個軍事基地的可能性不大。

中國目前唯一承認在海外的軍事基地是在吉布提(Djibouti)，主要在陸軍、海軍部隊補給，為海軍亞丁灣護航編隊提供後勤保障。

神學士發言人穆賈希德在多個場合表示，由於其經濟實力，中國可以在重建阿富汗方面發揮非常重要的作用。