「尚氣」首日票房飆7140萬 勞工節周末最佳紀錄

「尚氣與十環傳奇」是美國大型預算製作電影首次以一位誠實善良的亞裔超級英雄為主軸。圖為主角劉思慕1日在多倫多出席首映活動。(美聯社)

漫威 首部由亞裔演員擔綱主演的英雄電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)發威,一舉打破勞工 節周末最佳開片票房紀錄,預估進帳7140萬元,開片成績亮眼,僅略低於前一部漫威大片「黑寡婦」(Black Widow)。

來源:Marvel Entertainment

「尚氣」的亮眼表現為近來因Delta變種病毒肆虐而票房低迷的影業注入一劑強心針,Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示:「尚氣是替電影業建立信心的終極作品,這是一部非常重要的電影,這是自2019年7月上映的『蜘蛛人:離家日』後第一部僅在戲院上映的漫威電影,尚氣真正證實了戲院優先策略的力量,吸引大批影迷進入多廳影院。」

漫威第一部由亞裔演員擔綱主演的英雄電影「尚氣與十環傳奇」,勞工節周末強檔上映,一舉打破最佳開片票房紀錄,成績亮眼。圖為主角劉思慕劇照。(美聯社)

業者表示在戲院及串流平台同步上映的策略大幅影響電影票房,華納兄弟2021年發行的電影全數在HBO Max同步上架,華納兄弟誓言於明年中止在串流平台同步上映的策略。

迪士尼執行長查佩克(Bob Chapek)先前曾表示「尚氣」在電影院 獨家上映的策略是一個有趣的實驗,主演「尚氣」的加拿大籍演員劉思慕對此回應「我們不是實驗」,他在推特發文寫下「我們是弱勢群體,被低估的一方,我們打破天花板,我們是文化和歡樂的慶典,在經歷艱辛的一年後將堅持下去。」

劉思慕、張夢兒、林家珍(Awkwafina),三人在劇中一景。(美聯社)

在CinemaCon 影展上,迪士尼未多舉辦活動,僅簡單播放「尚氣」,該片以亞裔為主要角色,演員包含梁朝偉、 楊紫瓊、林家珍(Awkwafina) 等人,上映後獲得好評,爛番茄有92%的新鮮度,CinemaScore評分等級為A。

男演員劉思慕與女演員楊紫瓊在劇中演出對手戲。(美聯社)

以往勞工節周末並非影業的重點節日,漫威英雄電影一般不會選在這時推出;勞工節周末上一個最佳票房紀錄為2007年上映的「月光光心慌慌·殺無赦」(Halloween),然而新冠疫情顛覆電影院的生態,「尚氣」此次勞工節周末的亮眼表現遠遠超過去年,甚至是2019年的票房表現。