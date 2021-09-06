「尚氣」首日票房飆7140萬 勞工節周末最佳紀錄
漫威首部由亞裔演員擔綱主演的英雄電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)發威，一舉打破勞工節周末最佳開片票房紀錄，預估進帳7140萬元，開片成績亮眼，僅略低於前一部漫威大片「黑寡婦」(Black Widow)。
來源：Marvel Entertainment
「尚氣」的亮眼表現為近來因Delta變種病毒肆虐而票房低迷的影業注入一劑強心針，Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「尚氣是替電影業建立信心的終極作品，這是一部非常重要的電影，這是自2019年7月上映的『蜘蛛人：離家日』後第一部僅在戲院上映的漫威電影，尚氣真正證實了戲院優先策略的力量，吸引大批影迷進入多廳影院。」
業者表示在戲院及串流平台同步上映的策略大幅影響電影票房，華納兄弟2021年發行的電影全數在HBO Max同步上架，華納兄弟誓言於明年中止在串流平台同步上映的策略。
迪士尼執行長查佩克(Bob Chapek)先前曾表示「尚氣」在電影院獨家上映的策略是一個有趣的實驗，主演「尚氣」的加拿大籍演員劉思慕對此回應「我們不是實驗」，他在推特發文寫下「我們是弱勢群體，被低估的一方，我們打破天花板，我們是文化和歡樂的慶典，在經歷艱辛的一年後將堅持下去。」
在CinemaCon 影展上，迪士尼未多舉辦活動，僅簡單播放「尚氣」，該片以亞裔為主要角色，演員包含梁朝偉、 楊紫瓊、林家珍(Awkwafina) 等人，上映後獲得好評，爛番茄有92%的新鮮度，CinemaScore評分等級為A。
以往勞工節周末並非影業的重點節日，漫威英雄電影一般不會選在這時推出；勞工節周末上一個最佳票房紀錄為2007年上映的「月光光心慌慌·殺無赦」(Halloween)，然而新冠疫情顛覆電影院的生態，「尚氣」此次勞工節周末的亮眼表現遠遠超過去年，甚至是2019年的票房表現。
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