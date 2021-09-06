我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情何時終結？看法分歧 悲觀先生：水晶球烏雲密布

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

「尚氣」首日票房飆7140萬 勞工節周末最佳紀錄

編譯徐薏茹／綜合5日電
「尚氣與十環傳奇」是美國大型預算製作電影首次以一位誠實善良的亞裔超級英雄為主軸。圖為主角劉思慕1日在多倫多出席首映活動。(美聯社)
「尚氣與十環傳奇」是美國大型預算製作電影首次以一位誠實善良的亞裔超級英雄為主軸。圖為主角劉思慕1日在多倫多出席首映活動。(美聯社)

漫威首部由亞裔演員擔綱主演的英雄電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)發威，一舉打破勞工節周末最佳開片票房紀錄，預估進帳7140萬元，開片成績亮眼，僅略低於前一部漫威大片「黑寡婦」(Black Widow)。

來源：Marvel Entertainment

「尚氣」的亮眼表現為近來因Delta變種病毒肆虐而票房低迷的影業注入一劑強心針，Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「尚氣是替電影業建立信心的終極作品，這是一部非常重要的電影，這是自2019年7月上映的『蜘蛛人：離家日』後第一部僅在戲院上映的漫威電影，尚氣真正證實了戲院優先策略的力量，吸引大批影迷進入多廳影院。」

漫威第一部由亞裔演員擔綱主演的英雄電影「尚氣與十環傳奇」，勞工節周末強檔上映，一...
漫威第一部由亞裔演員擔綱主演的英雄電影「尚氣與十環傳奇」，勞工節周末強檔上映，一舉打破最佳開片票房紀錄，成績亮眼。圖為主角劉思慕劇照。(美聯社)

業者表示在戲院及串流平台同步上映的策略大幅影響電影票房，華納兄弟2021年發行的電影全數在HBO Max同步上架，華納兄弟誓言於明年中止在串流平台同步上映的策略。

迪士尼執行長查佩克(Bob Chapek)先前曾表示「尚氣」在電影院獨家上映的策略是一個有趣的實驗，主演「尚氣」的加拿大籍演員劉思慕對此回應「我們不是實驗」，他在推特發文寫下「我們是弱勢群體，被低估的一方，我們打破天花板，我們是文化和歡樂的慶典，在經歷艱辛的一年後將堅持下去。」

劉思慕、張夢兒、林家珍(Awkwafina)，三人在劇中一景。(美聯社)
劉思慕、張夢兒、林家珍(Awkwafina)，三人在劇中一景。(美聯社)

在CinemaCon 影展上，迪士尼未多舉辦活動，僅簡單播放「尚氣」，該片以亞裔為主要角色，演員包含梁朝偉、 楊紫瓊、林家珍(Awkwafina) 等人，上映後獲得好評，爛番茄有92%的新鮮度，CinemaScore評分等級為A。

男演員劉思慕與女演員楊紫瓊在劇中演出對手戲。(美聯社)
男演員劉思慕與女演員楊紫瓊在劇中演出對手戲。(美聯社)

以往勞工節周末並非影業的重點節日，漫威英雄電影一般不會選在這時推出；勞工節周末上一個最佳票房紀錄為2007年上映的「月光光心慌慌·殺無赦」(Halloween)，然而新冠疫情顛覆電影院的生態，「尚氣」此次勞工節周末的亮眼表現遠遠超過去年，甚至是2019年的票房表現。

電影院 勞工 漫威

上一則

疫情何時終結？看法分歧 悲觀先生：水晶球烏雲密布

下一則

佛奇：輝瑞補強針9月20日前可獲批准 莫德納要再等

延伸閱讀

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人
勞工節前夕 南加購物中心重見久違的人氣

勞工節前夕 南加購物中心重見久違的人氣

美國全民62%接種1劑 但染疫比去年勞工節同期增4倍

美國全民62%接種1劑 但染疫比去年勞工節同期增4倍
「尚氣」開紅盤 美票房直逼「黑寡婦」 漫威造星神話延續

「尚氣」開紅盤 美票房直逼「黑寡婦」 漫威造星神話延續

熱門新聞

艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

2021-09-03 21:55
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

2021-08-31 20:03
美國20日起將​開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。Getty Images

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

2021-09-03 21:43
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

2021-09-03 03:00
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報資料照片)

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

2021-09-04 19:11

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著