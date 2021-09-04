日相月底換人 菅義偉不參選自民黨魁

日本首相菅義偉不連任，防疫不力被視為主因。(歐新社)

日本 首相菅義偉 3日宣布，他不參加自民黨黨魁選舉，也就是不尋求連任首相，為日本政壇投下震撼彈；前年以公布新年號的「令和大叔」之姿擄獲民心的菅義偉，去年接替因病請辭的安倍晉三擔任首相，卻因防疫不力波及經濟失去民心，就任僅一年便黯然求去。

菅義偉宣布不連任後，日經指數3日大漲584點，漲幅2.05%。

菅義偉表示：「我希望專心於應對新冠肺炎疫情，因此在自民黨高階幹部會議表明不參加黨魁選舉。我認為自己無法同時兼顧防疫和選舉。」

72歲的菅義偉曾是安倍內閣官房長官，2019年舉牌公布日本新年號「令和」的形象，獲得大眾好感，也在去年安倍請辭後表態參選。

非世襲議員、在自民黨內不屬於任何派系的菅義偉，獲幹事長二階俊博等大老支持，去年9月在黨魁補選大勝，進而在國會的指名選舉當選首相，接替安倍至本月底的剩餘任期。

菅義偉上任時支持度高達74%，但一年來日本疫情每下愈況，上月東京奧運 結束後，全國及地方確診數不斷更新紀錄，東京首都圈醫療體系已經崩潰，重症以外病患無病床可住；日本社會近一年來經歷三次地方或全國緊急宣言，已出現防疫疲勞。

延期一年的奧運在菅義偉內閣堅持與民間反彈聲浪下如期舉行，期間不時有工作人員及選手確診，令日本民眾膽戰心驚。

在菅義偉領導下的這一年，自民黨在地方選舉敗多勝少，14場縣知事與國會議員補選只贏了四場；不僅如此，菅義偉上月出席廣島、長崎原爆追悼儀式時，出現遲到和漏唸一段講稿的失誤，引發是否適任的質疑。

疫情嚴峻和經濟低迷，讓菅義偉支持度跌破三成，原計畫6日宣布黨內高層人事調整也已喊停；傳聞菅義偉這波調整，是打算要逼退當初支持他當上首相的二階，讓黨內人事年輕化。

自民黨上月26日宣布，將於本月17日公告黨魁選舉，29日投開票；自民黨政調會前會長岸田文雄及行政改革大臣河野太郎，皆已表態參選。

去年黨魁補選時，自民黨決定採行「簡易選舉」，只採計國會議員和都道府縣代表票；此次選舉將回歸黨章規定的黨員和國會議員投票。由於自民黨是眾議院多數黨，當選黨魁等同當選首相。