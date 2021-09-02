電信公司提供國會暴動紀錄 麥卡錫力阻

眾院 調查1月6日國會暴亂的專責委員會，31日要求35家電信及社交媒體公司保留當天與暴亂事件有關的電話紀錄及其他信息，在必要時交出調查；眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)1日警告，這些公司若遵守委員會的要求，將會承擔所有法律責任，又說「共和黨一定不會忘記」他們的做法。迄今為止只有一家公司公開表示不會這樣做。

麥卡錫本人在衝擊國會當天，曾與時任總統川普在電話交談，因此也是專責委員會調查的潛在證人。

麥卡錫發出聲明指稱，民主黨 籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)、國會暴動調查委員會主席湯普森(Bennie Thompson)及眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)試圖迫令私人公司交出個人數據，這將使每個擁有電話及電腦的美國 人，都成為民主黨政客的目標。

他又說，如果這些公司遵從民主黨命令交出私人信息，就違反聯邦法律，有可能失去在美國經營的能力，共和黨大多數人絕不會忘記它們，要它們承擔全部責任。

一些民主黨人及法律專家均指責麥卡錫試圖透過威脅來妨礙司法公正。新澤西州民主黨籍國會眾議員帕斯利爾(Bill Pascrell Jr.)甚至指麥卡錫的做法已構成叛國。

歐巴馬時代的白宮道德顧問艾森(Norman Eisen)認為，麥卡錫的行為已構成妨礙司法公正；若有關公司不遵從要求保留有關信息及在必要時交出，就屬於違法，在法律上也屬於不合理。

不屬任何黨派的眾院法律顧問辦公室前律師斯特恩 (Mike Stern)認為，目前或有法律禁止電話運營商及其他公司自願交出記錄，但如果專責委員會發出傳票，這些公司在法律上有義務作出回應。

包括亞馬遜、微軟、推特、蘋果、AT&T等，均拒絕對麥卡錫的警告置評。