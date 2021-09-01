Theranos詐騙案 開始遴選陪審員

曾是最年輕女億萬富豪的驗血公司Theranos創辦人荷姆斯（中）被控詐騙投資人及病人案，法庭本周遴選陪審員後將開審。(路透)

10年前矽谷女金童、曾是最年輕女億萬富豪的驗血公司Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)涉嫌詐騙 案，審判庭本周開始遴選陪審員。

她和Theranos前總裁、前男友波瓦尼(Ramesh Balwani)因詐騙投資 人及病人，分別被聯邦檢察官以共謀電匯詐騙、10起詐騙罪名起訴。兩人都不認罪。

陪審員遴選31日開始，預計至少兩天才能完成；審判庭9月8日開始舉行，預定13周結束。

若被定罪，37歲的荷姆斯可能被判處20年監禁；檢方說，她不但騙取投資人好幾億元，也讓數千人面臨生命危險。

她的創業故事始於19歲從史丹福大學退學，以「一滴血驗血法」普及病理檢驗的好處，成立Theranos，和成藥連鎖店Walgreen和零售連鎖店Safeway合作。

前國務卿季辛吉和舒茲(George Shultz)，以及前國防部長馬提斯(James Mattis)都受邀擔任她公司的董事。

2015年，華爾街日報記者卡瑞如(John Carreyrou)在一系列報導中，揭露她這種驗血法的缺點，用於檢驗愛滋病、癌症、流產等，結果都不準確，Theranos公司形象因此一洩千里。

2018年，證券交易委員會指控荷姆斯和波瓦尼詐騙後，公司解散，荷姆斯以50萬元和證交委和解，波瓦尼不服。

荷姆斯的健康照護新創公司，背後有媒體大亨梅鐸、前教育部 長狄弗斯(Betsy DeVos)、沃爾瑪家族，甚至墨西哥投資家卡羅斯•史林(Carlos Slim)等以資金相挺，前後投入7億元；檢方說，投資人誤信她誇大、不實的驗血法成效，才大舉投資。

法庭文件顯示，荷姆斯想以「心理創傷」理由脫罪，說她18歲就認識波瓦尼，一路受他心理、情緒、性虐待，具體事例包括拿尖銳東西丟她、控制她吃、睡、衣著，監聽她的電話和簡訊。波瓦尼否認她的指控。