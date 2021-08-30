艾妲為何快速增強？全球暖化對颶風有5大影響

疫情升溫中的路易斯安那州29日遭四級颶風艾妲(Ida)侵襲。圖為一乘客在火車站躲避。(Getty Images)

颶風 艾妲(Hurricane Ida)一夜之間增強，短短幾小時升級為四級颶風，而全球暖化是否導致風暴 型態改變也成為大眾關注的焦點，「紐約時報」整理出氣候變遷可能對風暴造成的影響，分析如下：

1.風更大

科學事實表明颶風變得越來越強大，決定颶風最終強度的一大關鍵因素為海洋表面溫度，溫暖的海水為風暴提供更多能量，麻省理工學院大氣科學教授伊曼紐(Kerry Emanuel)說：「潛在強度正在上升，我們30年前預測強度將會上升，而觀察也表明的確如此。」

「即使風暴本身沒有改變，風暴潮會依靠升高的海平面而生。」伊曼紐以紐約市為例，海平面在過去一世紀上升約一呎，「如果珊迪颶風的風暴潮發生在1912年而不是2012年，曼哈頓下城可能不會淹沒」。

2.雨更多

氣候變暖會增加大氣中所能容納的水蒸氣含量，每增加攝氏一度，空氣中能容納的水分可增加7%，藉此可預期未來的風暴會降下更多的雨。

3.移動更慢

研究人員還不清楚風暴移動變慢的原因，有些人認為可能與大氣環流或全球風系減緩有關；2018年的一篇論文發現美國 的颶風自1947年以來速度減慢17%，加上降雨率增加，風暴導致美國的降雨量增加25%，更慢更多雨的風暴也加劇洪水氾濫。

4.範圍更廣

溫暖的海水為風暴提供能量，氣候變遷正在擴大颶風得以形成的區域，往副熱帶及中緯度地區擴展，更多的風暴可能在美國及日本等緯度較高的地區登陸。

5.波動更大

研究人員預計風暴增強得更快，原因仍不明但有明顯的趨勢表明此現象。

2017年一篇與氣候及颶風模型相關的研究中，伊曼紐發現1976年至2005年期間，迅速增強的風暴(登陸前24小時內風速每小時增強70哩以上)並不常見，發生機率相當於約一世紀一次，但研究發現到了21世紀末，此種風暴可能每5到10年形成一次。