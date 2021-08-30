艾妲颶風侵襲 石油減產96% 拜登視察FEMA

四級颶風艾妲(Ida)29日侵襲路易斯安那州，拜登總統當天前往FEMA聽取簡報，並指示風災過後務必將乾淨的水、食物和發電機等設備盡速分配給災民。(路透)

墨西哥灣沿岸地區一向是美國重要的石油 出產地，29日遭遇颶風 艾妲(Ida)的侵襲；為了因應威脅，當地海上鑽油井已自海上撤離所有人員，煉油廠也暫時減產約96%的供應。此外，為深入了解防災救援整備作業，拜登 總統29日也視察聯邦急難管理局(FEMA)聽取簡報。

艾妲颶風29日登陸路易斯安納州後，給當地帶來狂風暴雨；據氣象部門資料，艾妲颶風不止是四級颶風，中心最大風速達每小時150哩(17級風以上)，中心氣壓更低達930百帕，堪稱百年以來遭遇的最強風暴。而其登陸地點，對於本就易受天氣變化影響的海上鑽油產業更有巨大影響。

目前紐奧良地區已關閉六間煉油廠，而巴頓魯治(Baton Rouge)有三座煉油廠則是減量運作。石化產業顧問公司「李波油務諮商」(Lipow Oil Associates)總裁李波(Andy Lipow)表示，紐奧良關閉的三座煉油廠每天總計約有174萬桶原油的產能，約占全國每日9%；而巴頓魯治約減量生產70萬桶，占當地石油產能的96%約當美國每日3.5%的產能。

四級颶風艾妲(Ida)侵襲，迫使墨西哥灣沿岸地區海上鑽油井撤離所有人員，煉油廠並暫時減產約96%的供應。（路透）

李波還指出：「除減產外，艾妲預計也會對於石油運輸管道造成嚴重影響，風暴過後從墨西哥灣將石油運往美東各地的主要管線可能會有程度不一的損害。」

拜登總統29日前往FEMA聽取簡報，並指示風災過後務必將乾淨的水、食物和發電機等設備盡速分配給災民。總統對於FEMA的防災計畫感到滿意，稱讚FEMA汲取2005年卡翠娜(Katrina)颶風的教訓，有完善救災計畫。

拜登總統說：「風災過後，聯邦政府將傾盡全國力量，作為災後救援與重建的強力後盾。」

路易斯安納州民主黨籍州長愛德華茲(John Bel Edwards)則是表示，該州斥資140億元設計的堤壩系統應該能夠有效避免潰堤，但不可諱言艾妲颶風仍是一個重大考驗。他說：「目前所有的預測模型都顯示堤壩能有效發揮作用，但我們仍會謹慎應付。」