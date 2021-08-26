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追溯物種基因圖譜 復育珍貴湖鱒有希望

記者胡玉立／綜合報導
科學家為數量急劇減少的湖鱒找出基因圖譜，重燃復育希望。(美聯社)
科學家為數量急劇減少的湖鱒找出基因圖譜，重燃復育希望。(美聯社)

美國及加拿大科學家成功追溯出湖鱒(lake trout)的基因組成，此物種過去遭受入侵物種、過度捕撈和環境污染的負面影響，如今在基因研究壯舉下，珍貴的湖鱒將得以在五大湖和其他北美水域復育重建。

大湖漁業委員會(the Great Lakes Fishery Commission)發言人加登(Marc Gaden)25日表示，美加研究人員完成了湖鱒的參考基因組或數位遺傳圖譜，有助於解釋湖鱒得以在廣闊範圍進化傳播的特徵，及特定類型湖鱒如何變得更適合特定位置和深度；這些數據將是管理湖泊放養幼鱒、補充自然繁殖計畫的重要資訊。

「湖鱒廣泛分布北美洲，在棲息地利用、形狀、大小、體重和顏色，存在巨大差異，」加登說：「我們需要了解其成因、為何某些類型的湖鱒在某些棲息地的狀況比其他類型更成功，為何孵化場中的某些類型比別的類型適應得更好。」

由美加數所大學和政府機構共組的專家團隊8月5日於「分子生態資源期刊」(Molecular Ecology Resources)發表基因組報告；大湖漁業委員會主席、密西根州立大學漁業生態學家泰勒(William Taylor)形容此研究報告，正是「湖鱒恢復過程中缺少的關鍵環節」。

湖鱒一直是五大湖最主要的捕食性魚類，在北美其他大型湖泊也很常見，原住民部落世世代代捕捉湖鱒維生，湖鱒是他們商業捕魚的主要目標。

上世紀，因為一種類似鰻魚的寄生蟲海七鰓鰻(sea lamprey)入侵、附著在魚群身上吸食體液，五大湖的湖鱒數量急劇下降；研究人員後來開發出一種毒藥，控制七鰓鰻產卵，但棲地喪失、過度捕撈、污染及其他入侵者，均令湖鱒復育過程受阻礙。

加登指出，目前除蘇必略湖的湖鱒恢復狀況良好外，其他五大湖相關機構都持續努力復育中；而參考基因組的研究開發，將有助於復育計畫做出調整；他說：「愈了解是這種生物活躍的原因，越能採取措施恢復它。」

美國 原住民 密西根州

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