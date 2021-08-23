FDA警告：人吃牛、馬用藥治新冠肺炎 恐致死

牛、馬等大型動物使用用的「伊維菌素」。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )呼籲民眾別吃獸醫藥來治療或預防新冠肺炎 ，目前已有多人服用牛、馬等大型動物用的「伊維菌素」(ivermectin)，治新冠肺炎不成卻送醫住院。

「你不是馬，也不是牛。」FDA 22日推文寫道：「你們要嚴肅些，全都停用(服用伊維菌素)。」

關於國民擅自服用「伊維菌素」的許多錯誤資訊甚囂塵上後，FDA被迫出面澄清並示警。

FDA表示，人類服用「伊維菌素」並不安全，這種抗病毒藥物通常是用來治療或預防動物身上的寄生蟲，「這類動物藥的濃度通常很高，因為它們用以治療牛、馬等體型龐大的動物，這般高劑量對人體有害。」

人類服用過量「伊維菌素」，可能出現惡心、嘔吐、腹瀉、低血壓、過敏反應、暈眩、平衡困難等症狀，嚴重可能癲癇、休克或死亡。

FDA重申，FDA核准使用於人類的「伊維菌素」藥片，僅限特定寄生蟲、頭蝨引起或紅斑痤瘡等局部皮膚病變，且劑量與用於動物的「伊維菌素」大不相同；用於人類的「伊維菌素」藥片及外用製劑有「特定的劑量」，遠小於動物用的藥劑比率。

此外，FDA警告，「許多動物產品的惰性成分並未評估用於人體的反應，在部份情況下，我們不知道人體吸收這些成分會如何。」

FDA重申，當局沒有批准任何形式的「伊維菌素」藥物，用於治療或預防人類感染新冠病毒，惟「初步研究正在進行，但未經允許服用藥物是非常危險的，包括伊維菌素。」

FDA目前只有批准三種治療新冠肺炎的藥物，強調接種疫苗、戴口罩並維持社交距離才是防疫良方。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至21日，美國 至少3767萬3305人確診、已知62萬8303人死亡。