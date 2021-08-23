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CDC更新指南：染疫重症高風險者 避免搭郵輪

編譯徐薏茹／綜合22日電
CDC更新防疫指南，建議感染新冠容易重症的高風險族群，避免搭乘郵輪。圖為一艘6月4日抵達佛州卡納維爾港的「Mardi Gras」郵輪。(美聯社)
CDC更新防疫指南，建議感染新冠容易重症的高風險族群，避免搭乘郵輪。圖為一艘6月4日抵達佛州卡納維爾港的「Mardi Gras」郵輪。(美聯社)

美國正處於因Delta變種病毒引起的第四波疫情，聯邦疾病防治中心(CDC)日前再更新防疫指南，建議新冠肺炎重症高風險族群無論疫苗接種進度為何，皆應避免搭乘郵輪；新的防疫指南適用於年紀較大的成年人、患有某些疾病的族群，以及孕婦等。

在指南更新前，CDC原本建議，只有未完全接種疫苗的民眾須避免搭乘郵輪。

CDC指出新冠病毒容易在船上傳播，在郵輪上感染新冠肺炎的機率相當高，儘管郵輪公司有各種檢測及疫苗接種要求，近幾個月仍傳出郵輪上爆發疫情的案例。

今年7月，一艘皇家加勒比海國際郵輪(Royal Caribbean)上有四位已接種疫苗的成年人及二位未接種的未成年人驗出陽性，該艘郵輪規定乘客須滿16歲並已完全接種疫苗，所有的乘客在登船前皆須接受檢測。

上周，嘉年華郵輪公司(Carnival Cruise Line)的Carnival Vista郵輪上有27人檢測呈陽性反應，其中26人為郵輪工作人員；該艘郵輪上99%的工作人員已接種疫苗，乘客的疫苗接種比率為96.5%。

根據CDC的規定，至少95%的乘客及工作人員必須出示疫苗證明才能登船。

因應Delta變種病毒肆虐，許多郵輪公司紛紛加強管制措施，公主遊輪(Princess Cruises)、荷美航運(Holland America Line)、嘉年華郵輪公司皆新增在指定區域戴口罩的規定，所有乘客都須接受檢測。

CDC建議搭乘郵輪的乘客在公共空間戴上口罩，無論是否接種疫苗，在搭乘郵輪前一到三天以及搭乘後三到五天接受檢測，未完全接種疫苗的乘客在旅程結束後，應自我隔離七天。

郵輪 疫苗 檢測

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