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兒子是首位在阿遇害美軍 父看結局：心碎、丟臉

「零容忍」拆散家庭 無證客籲國土安全部補償

編譯洪毅／綜合21日電
大批無證移民黑夜步行進入美國境內。(Getty Images)
大批無證移民黑夜步行進入美國境內。(Getty Images)

前總統川普時期針對無證移民的「零容忍」政策中，包括讓家人骨肉分離而造成爭議，此作法在拜登總統就任後逐漸廢除；而現在，有無證移民呼籲國土安全部，給予這些民眾永久居留權，並予以相當的補償。

現年37歲、原籍宏都拉斯的布雷布(Gonzales Brebe)在2017年時為躲避幫派的威脅，帶著當時13歲、15歲的兒子逃到美墨邊境。

在新墨西哥州被邊境巡邏隊抓獲後，三人被迫分離，兄弟倆先送到未成年收容中心，再轉往與費城的親戚同住；至於布雷布在德州艾爾帕索(El Paso)的拘留所待了一年半後，於2019年被驅逐回宏都拉斯。

布雷布後來到墨西哥居住，終於在今年5月時因人道考量而得到居留權，得以與兒子們在費城同住，但是該居留權只有三年。

在20日一場由移民權益組織「庇護尋求倡議計畫」(Asylum Seeker Advocacy Project)舉行的線上會議上，布雷布向國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)的線上會議上說，國土安全部應該以永久居留權，以及相當的金額，作為遭骨肉分離家庭的補償。

布雷布表示，他們三人「實在受了太多苦」，在為兩個孩子努力爭取權益後，不希望居留權到期後，「骨肉分離的事情再度發生」。

拜登就任後廢除骨肉分離的作法，並試圖讓無證移民家庭得以團聚；國土安全部「家庭團聚行動小組」(Family Reunification Task Force)組長米雪兒．布蘭妮(Michelle Brané)表示，政府將考量一切可能的方案，為這些家庭提供解決的出路。

梅奧卡斯20日表示，對政府過去的作為表示道歉，並表示政府清楚地體認到，即使盡力幫助他們在美生活，其造成的傷疤也永遠無法癒合；布雷布也說，當天的線上會議讓她對未來感到樂觀。

不過另一方面，雖然拜登政府不再採取骨肉分離的做法，但是非法入境的個人或家庭依然會被遣返出境。

移民家庭 國土安全部 拜登

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