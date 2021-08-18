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遭控56年前性虐12歲女童 巴布狄倫否認

記者顏伶如／綜合報導
傳奇歌手、諾貝爾獎得主巴布狄倫被指控曾性虐待一名年僅12歲時的女童，但他透過發言人表示：「56年前的指控並非事實，將盡全力捍衛清白。」（路透）
傳奇歌手、諾貝爾獎得主巴布狄倫被指控曾性虐待一名年僅12歲時的女童，但他透過發言人表示：「56年前的指控並非事實，將盡全力捍衛清白。」（路透）

根據法院紀錄，一名現年68歲的婦女上周向紐約州高等法院遞狀控告傳奇歌手、諾貝爾獎得主巴布狄倫(Bob Dylan)，指她在年僅12歲時遭到他的性虐待。現年80歲的巴布狄倫16日透過發言人對「今日美國報」(USA Today)發表聲明表示：「56年前的指控並非事實，將盡全力捍衛清白。」

這名姓名縮寫為J.C.的婦女在訴狀中寫道，1965年4月至5月之間，在長達六周的時間裡，巴布狄倫先是與當時年僅12歲的她成為朋友，建立情誼，最後則多次對她性虐待。

原告委託律師在訴狀中指出，巴布狄倫與J.C.交朋友的目的，只是把她當做洩慾對象，還提供毒品、酒精給她，威脅若不服從就會遭到毆打，這段經歷讓J.C.蒙受身心重創，迄今難以平復。

訴狀寫道，巴布狄倫利用身為知名歌手的名氣討好J.C.，博取信任，進而掌控J.C.，在他位於紐約市雀兒喜飯店(Hotel Chelsea)的公寓裡，挑選特定時間對她性侵。

有線電視新聞網(CNN)報導，至於J.C.如何與巴布狄倫認識、遭受性虐具體細節為何，委託律師伊薩克斯(Daniel Isaacs)未置評，僅表示訴狀已寫得很清楚，上法庭時將提供證據。

現居康乃狄克州格林威治(Greenwich)的J.C.在訴狀中指出，巴布狄倫對她造成的傷害，讓她到現在都飽受痛苦，除了有重度心理壓力，憤怒、感覺羞恥及難堪，還有經濟損失，希望透過訴訟索賠。

這起訴訟遞狀時間，剛好是「紐約兒童受害者法」(New York Child Victims Act)8月14日到期之前的一天；J.C.委任律師說，這起官司是援引「紐約兒童受害者法」而提告，法律讓J.C.有機會要求賠償。

本名為羅勃特‧希默爾曼(Robert Allen Zimmerman)的巴布狄倫，1941年出生於明尼蘇達州；在他的歌唱生涯中，共計賣出1億2500萬張丈片，暢銷歌曲包括「The Times They Are a-Changin'」、「Like a Rolling Stone」、「Blowin' in the Wind」等。

2016年，巴布狄倫因「在美國歌曲的偉大傳統中另闢饒富詩意的表達蹊徑」，獲頒諾貝爾文學獎；他還於2018年獲得普立茲特別獎，表彰他透過歌詞創作傳遞詩詞力量，對於流行音樂界及美國文化具有卓越貢獻。

紐約市 美國 諾貝爾獎

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