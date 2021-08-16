我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

產量減、人力運輸成本增 咖啡將繼續漲價

編譯林育正／綜合15日電
由於近期咖啡豆、勞力以及運輸等成本一併漲價，咖啡價格也將水漲船高。圖為芝加哥的一家咖啡店。(Getty Images)
由於近期咖啡豆、勞力以及運輸等成本一併漲價，咖啡價格也將水漲船高。圖為芝加哥的一家咖啡店。(Getty Images)

愛喝咖啡的民眾可能要傷荷包了，近期咖啡豆、勞力以及運輸等成本一併漲價，將進而影響咖啡價格。

咖啡品牌Folgers以及連鎖店近期已開始或計畫調漲價格。世界最大咖啡連鎖店星巴克(Starbucks)以及雀巢(Nestle)已宣布漲價，其他咖啡店預計將先自行吸收成本維持價格，希望藉此吸引更多顧客上門。

近期咖啡在原產地收成不佳，供應鏈運輸延誤以及雇主為留住員工調漲薪資，都造成咖啡成本增加。在世界最大的咖啡產地巴西，面臨近一世紀以來最嚴重的乾旱，明年預計將減產。根據金融研究機構Macrotrends，今年在期貨市場，咖啡豆每磅1.43元，為2014年以來的最高價格。

經營咖啡店和販售咖啡豆的FairWave執行長特洛特(Dan Trott)就說：「在我超過35年的經驗中，現在是造成最快速漲價的環境條件之一。」

生產雀巢即溶咖啡和星巴克袋裝咖啡的雀巢，表示雖然嘗試控制成本，但供應鏈成本可能在下半年帶來更大衝擊，仍有可能漲價。

由於近期咖啡豆、勞力以及運輸等成本一併漲價，咖啡價格也將水漲船高。圖為芝加哥一家...
由於近期咖啡豆、勞力以及運輸等成本一併漲價，咖啡價格也將水漲船高。圖為芝加哥一家咖啡店陳列的各種咖啡樣品。(Getty Images)

雖然顧客較常外出，但超市咖啡價格依舊維持在高檔。市場研究公司IRI指出，零售咖啡銷售總額自2019年100億元，上漲至2020年的110億元。截至7月11日的52周區間，估計也有近110億元。今年咖啡銷售總值，預計將回到2019年的水準。

但也有咖啡品牌希望藉著通貨膨脹衝業績，Waka咖啡執行長卡瓦勒夫斯基(David Kovalevski)自印度和哥倫比亞大批進貨，還計畫推出促銷方案，「消費者將尋找更可負擔的選擇。」

星巴克現在不僅持有一年份的咖啡庫存，還計畫主打冷萃咖啡等高單價產品，也彌補人力和供貨提高的成本。

在密西根州，連鎖店Coffee Beanery雖然提前進貨避免調漲價格，但人力和運費已讓咖啡價格平均調漲7%。營運長羅瑞‧蕭(Laurie Shaw)表示，咖啡成本持續看漲，將考慮再漲價10%。

不過Sweetwaters咖啡的執行長麗莎‧畢(Lisa Bee)認為，一杯咖啡單價不高，即使漲價，對於消費者意願的影響不會太大。

咖啡 星巴克 供應鏈

上一則

神學士曾禁女性工作、求學 阿富汗女權恐倒退20年

下一則

社安金有望漲6.2% 39年來最高漲幅…恐被通膨吃掉

延伸閱讀

海地強震增至1300死 救援人力不足 民眾自力更生

海地強震增至1300死 救援人力不足 民眾自力更生
星國美食 咖啡排骨

星國美食 咖啡排骨
咖啡加青菜

咖啡加青菜
咖啡漲價潮來臨？彭博：過去12個月上漲50%

咖啡漲價潮來臨？彭博：過去12個月上漲50%

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
圖為紐約市民在自然歷史博物館內接種疫苗。(美聯社)

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

2021-08-10 02:30
英國每日郵報11日獨家披露，美國總統拜登次子杭特（右）宣稱俄羅斯人偷走他一台存滿性愛影像的筆電，也擔心自己會因此被勒索。路透

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

2021-08-12 08:38
神學士武裝分子15日在賈拉拉巴德(Jalalabad)。（Getty Images）

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

2021-08-15 04:38
神學士攻下喀布爾北方200公里的巴格蘭省省會普勒胡姆，當地居民上前打量神學士戰士。（Getty Images）

神學士神速攻城掠地 美誤判 盟邦震驚

2021-08-12 14:28
中國駐美大使秦剛（右）12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼（左）。取自薛曼推特

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

2021-08-12 17:14

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克