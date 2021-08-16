產量減、人力運輸成本增 咖啡將繼續漲價

由於近期咖啡豆、勞力以及運輸等成本一併漲價，咖啡價格也將水漲船高。圖為芝加哥的一家咖啡店。(Getty Images)

愛喝咖啡 的民眾可能要傷荷包了，近期咖啡豆、勞力以及運輸等成本一併漲價，將進而影響咖啡價格。

咖啡品牌Folgers以及連鎖店近期已開始或計畫調漲價格。世界最大咖啡連鎖店星巴克 (Starbucks)以及雀巢(Nestle)已宣布漲價，其他咖啡店預計將先自行吸收成本維持價格，希望藉此吸引更多顧客上門。

近期咖啡在原產地收成不佳，供應鏈 運輸延誤以及雇主為留住員工調漲薪資，都造成咖啡成本增加。在世界最大的咖啡產地巴西，面臨近一世紀以來最嚴重的乾旱，明年預計將減產。根據金融研究機構Macrotrends，今年在期貨市場，咖啡豆每磅1.43元，為2014年以來的最高價格。

經營咖啡店和販售咖啡豆的FairWave執行長特洛特(Dan Trott)就說：「在我超過35年的經驗中，現在是造成最快速漲價的環境條件之一。」

生產雀巢即溶咖啡和星巴克袋裝咖啡的雀巢，表示雖然嘗試控制成本，但供應鏈成本可能在下半年帶來更大衝擊，仍有可能漲價。

由於近期咖啡豆、勞力以及運輸等成本一併漲價，咖啡價格也將水漲船高。圖為芝加哥一家咖啡店陳列的各種咖啡樣品。(Getty Images)

雖然顧客較常外出，但超市咖啡價格依舊維持在高檔。市場研究公司IRI指出，零售咖啡銷售總額自2019年100億元，上漲至2020年的110億元。截至7月11日的52周區間，估計也有近110億元。今年咖啡銷售總值，預計將回到2019年的水準。

但也有咖啡品牌希望藉著通貨膨脹衝業績，Waka咖啡執行長卡瓦勒夫斯基(David Kovalevski)自印度和哥倫比亞大批進貨，還計畫推出促銷方案，「消費者將尋找更可負擔的選擇。」

星巴克現在不僅持有一年份的咖啡庫存，還計畫主打冷萃咖啡等高單價產品，也彌補人力和供貨提高的成本。

在密西根州，連鎖店Coffee Beanery雖然提前進貨避免調漲價格，但人力和運費已讓咖啡價格平均調漲7%。營運長羅瑞‧蕭(Laurie Shaw)表示，咖啡成本持續看漲，將考慮再漲價10%。

不過Sweetwaters咖啡的執行長麗莎‧畢(Lisa Bee)認為，一杯咖啡單價不高，即使漲價，對於消費者意願的影響不會太大。