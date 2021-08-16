社安金有望漲6.2% 39年來最高漲幅…恐被通膨吃掉

2022年度社安生活補助金可能調漲6.2%，卻未必值得慶祝，因為通貨膨脹也在上升，推高了物價。圖為丹佛市民眾示威要求更多福利，稱「那是我們的錢，我們現在就要」。(Getty Images)

無黨派倡議組織「長者聯盟」(Senior Citizens League)依消費者價格指數 最新數據做出評估指出，2022年度社安生活補助金調整幅度，可能會是1983年以來的最高漲幅──社安金 受益者明年領到的錢可能調漲6.2%。儘管明年社安金可能慷慨調漲6.2%，卻未必值得慶祝，因為通貨膨脹 也在上升，推高了物價。

社安金年度生活補助金調幅是依據城市工資收入者和文職人員的消費者價格指數 (CPI-W) 計算；官方根據7、8、9月數據計算出平均值，社會保障局通常會在10月發布結果。

長者聯盟社安金政策分析師瑪麗‧強生(Mary Johnson)指出，「計算社安生活補助金所需的三項數據已取得其中之一，明年社安生活補助金似乎將出現1983年7.4%以來的最高漲幅。」

今年的社安生活補助金調漲了1.3%；平均退休福利每月增加 20元，每月總金額是1543元。

根據長者聯盟數據顯示，由於通貨膨脹導致物價上漲，汽油在過去12個月上漲了41.8%。勞工統計局11日公佈的數據則顯示，受到食品和能源價格上漲的推動，7月更廣泛的消費者價格指數比去年同期上漲5.4%。

明年的最終社安生活補助金開銷成本正式公布後，聯邦準備理事會(Federal Reserve)才會提出任何可能影響通脹變化的政策。理財網站Bankrate.com資深副總裁麥克布萊德(Greg McBride)指出，央行政策的大部分重點是幫助人們重返工作崗位，而不是暫時的價格上漲。