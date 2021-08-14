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女法官「煎熬裁決」暫不得趕房客 阿拉巴馬州房東將上訴

記者張聲肇／綜合報導

聯邦疾病防治中心(CDC)頒布禁逼遷房客令遭阿拉巴馬州房東提告，聯邦地區法院法官達布妮‧費德瑞契(Dabney Friedrich)13日做出裁決，拒絕終止拜登政府逼遷令。

費德瑞契承認，政府暫緩執行驅趕令的措施是「非法的」；但她也說，今年春季上訴法院對本案的裁決綁住了她的手腳。

拜登政府的暫停逼遷令10月3日到期，阿拉巴馬州的提告房東可能會繼續上訴。

拜登上周談起疾病防治中心建議暫勿驅趕房客時表示，CDC的建議是有「適法性」的問題，但是把問題移到法院，可替政府爭取時間，讓業經國會批准的450億元房租補助金盡早發揮效用；財政部說，到6月底，頭一筆該發出去的250億元，只發出30億元。

聯邦人口普查局調查發現，到8月2日為止，全美國約有350萬人可能在未來兩個月內，因為付不出房租，被趕出家門。

白宮發言人莎奇13日表示，政府相信疾病防治中心暫停驅趕房客的措施是合法的；「我們很高興，聯邦地區法院維持這項暫停措施，我們也清楚，官司可能繼續。」

川普總統派任的費德瑞契5月曾裁決，疾病防治中心最新的暫停驅趕措施不合法，它最新的暫停驅趕措施內容基本上和上一次的一樣，但她把宣布裁決的時間延後，讓拜登政府有時間提出上訴。

這一次，她說她不得不遵從她的上級法院，也就是華府巡迴區聯邦上訴法院的裁決；上訴法院三名歐巴馬前總統派任的法官駁回房東的上訴，理由是CDC的措施符合1944年制定的公衛緊急事件的法律規定。

最高法院6月曾以5比4的裁決，不准房東驅趕房客，其中投下多數票的大法官卡瓦納說，他贊同費德瑞契的裁決，卻投下暫緩驅趕的票，因為暫緩令7月底就截止；他在裁決意見書中說，如果國會不提出清楚的授權，他會拒絕再延長禁逼遷令。

聯邦疾病防治中心 拜登 房東

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