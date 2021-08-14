「基建案先過關」 眾院3.5兆預算戰 民主黨溫和派阻力大

九位民主黨溫和派議員要求先通過基建案，這樣一來會耽誤預算案決議，給眾院議長波洛西造成難題。(美聯社)

九位溫和派民主黨 國會眾議員13日致函眾院 議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，在眾院通過參院批准的1兆元基礎建設案並送交拜登總統前，他們不打算對3.5兆元預算 案進行投票；九位同黨人士「先讓基建案過關再談預算案」的立場，顯然與波洛西將兩案「掛勾」的策略相左；此舉已對她全力通過拜登總統龐大財政計畫方案的目標，構成新障礙。

九位溫和派民主黨人在信中寫道：「我們無法承受數個月不必要的延誤，而且還會冒著浪費這百年一遇、兩黨合作的基礎建設計畫的風險。」

簽署聯名信的九位民主黨溫和派聯邦眾議員分別是：新澤西州的葛賽莫(Josh Gottheimer)、喬治亞州的布爾多(Carolyn Bourdeaux)；德州的威拉(Filemon Vela)、庫拉爾(Henry Cuellar)和岡薩雷斯(Vicente Gonzalez)；緬因州的戈登(Jared Golden)；夏威夷的埃德·凱斯(Ed Case)；加州的科斯塔(Jim Costa)；和俄勒岡州的施拉德(Kurt Schrader)。

波洛西已一再表示，在參院向眾院提交結合社會安全網與環保倡議的3.5兆元預算方案前，眾院不會對1兆元基建案進行表決。

民主黨進步派力挺3.5兆元預算案，期盼藉此打開財政支出大門，推動拜登任內各項國內政策理想；由於預算案規模龐大，可能要到秋天才能準備妥當，進步派人士已施壓表示，在參院批准3.5兆元影響社會安全和環境預算法案前，有許多人會投票反對基建案。

溫和派的要求對拜登和民主黨領導人來說，是非得解決不可的最新挑戰，因為民主黨在眾院擁有220席，只容許有三席倒戈，優勢如此微薄，想透過國會推動總統國內優先事項，必須全黨合作。

至於參院兩黨席位更以50比50勢均力敵，最後關頭只能靠副總統賀錦麗的一票決勝負。

面對國會中有關溫和派與進步派的角力，拜登、波洛西和參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)勢必要提出足以統一黨內戰線的作法，以化解威脅。

眾院訂8月23日結束夏季休會，返回華府，然後對預算案和其他立法進行投票，拜登、波洛西和舒默必須在這段時間思考出整合黨內不同立場的妥善作為。

基礎建設案和社會及環境預算法案共同建構出拜登執政目標核心，兩項法案的通過很可能將是拜登任內的政治遺產。

對於來自溫和派的異議，波洛西13日並未顯示讓步跡象；當被問及波洛西下一步行動時，眾院民主黨高級助理表示，民主黨8月沒有足夠票數通過基建案，除非眾院拿到參院通過的3.5兆元社會和環境預算法案，否則他們將投票反對基建案。

波洛西本周在電話會議上也曾向民主黨人表明她的計畫，「這是共識；眾院和參院的投票取決於我們有兩項法案。」