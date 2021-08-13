仇恨亞裔犯罪？華男一家三口遭尾隨攻擊 被罵「不是美國人」

華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。(Getty Images)

住在華府 的華人賴祥恩(Sean Lai，音譯)日前與父母同行時，在華盛頓國家大教堂附近被人攻擊，對方大喊「同性戀」(faggots)、「你們不是美國 人」，對賴家三口拳腳相向，要他們「滾出我的國家」。三人受傷後就醫，動手男子被控多項攻擊罪，警方已將本案列為疑似仇恨犯罪。

賴祥恩12日向本報記者表示，此案已進入司法程序，不便評論。此事對他及家人的生活造成很大困擾，希望留有隱私和空間療傷，也不希望媒體使用其姓名或照片。

華府警方表示，上周六(7日)晚10時30分左右，賴祥恩及父母走在所住社區附近，38歲的施暴男子特雷巴特(Patrick Joseph Miller Trebat)先是不斷咒罵並尾隨攻擊，造成賴父手腕受傷、賴祥恩手指骨折、手機受損，賴母手臂受傷，三人均送醫。

警方當場將特雷巴特逮捕，他面臨一項攻擊重罪、兩項基於偏見的攻擊罪，以及一項破壞財物罪。警方把此次攻擊列為疑似仇恨犯罪，華府聯邦檢察官辦公室也在指控罪名時，列出特雷巴特是因受害人來源國(national origin)施暴。

專注LGBTQ群體的Washington Blade引述賴祥恩的友人報導，30歲的賴祥恩自2013年起在華府居住，去年在喬治城大學取得物理學博士學位，現從事數據科學工作。警方報告未公布賴祥恩的性取向，但該友人表示，他希望被認為(identified as)是「已出櫃」的身分，並將在案件調查更明朗後發布聲明。

法庭文件顯示，嫌犯特雷巴特被捕兩天後獲保釋，但需遵守高強度監督(High Intensity Supervision)保釋規定，華府高等法院法官派柏(Judith Pipe)還發出禁制令，要他審前不得靠近受害人，嫌犯將於8月30日和11月15日再出庭。

根據法庭文件，賴祥恩與父母當時正散步回家，但遇到特雷巴特尾隨，三人為擺脫對方，曾嘗試走到馬路對面，但特雷巴特朝他們喊：「同性戀」、「你們不是美國人」，後攻擊了64歲的賴父和61歲的賴母。

證詞指出，賴父賴母不會說英文，警方找來說中文的警官協助翻譯和調查。賴母向警方表示，特雷巴特先後將賴父和她推倒在地，而且從後重擊賴父後腦勺，賴祥恩為保護父母，推開特雷巴特，兩人發生肢體衝突；賴父為保護兒子出手，再被特雷巴特推倒在地。

自新冠疫情在美爆發以來，全美針對亞裔 的暴力攻擊頻發，大華府地區過去一年至少發生140起針對亞裔的仇恨事件。