拜登年底辦線上民主峰會 反制中國

美國白宮11日宣布，總統拜登12月將舉辦線上「民主峰會」，共同商討如何應對民主所面臨挑戰。美聯社

白宮11日宣布，拜登 總統將於12月9日至10日舉行線上民主峰會，邀請多國領袖參與，聚焦三大主題為「對抗威權、打擊貪腐、促進人權」，邀請對象包含成熟與新興民主政體，以及私部門代表；華盛頓郵報導指出，峰會主要用意之一是結合全球民主政府對抗中國，反制中國在全球擴張經濟、政治和軍事影響力。

華郵 引述不具名官員表示，還沒敲定邀請名單，這也取決於個別國家參與意願；官員表示，這場活動並非定義誰是民主，而是找到捍衛民主的方式。

國務卿布林肯(Antony Blinken)3月10日出席眾議院外委會聽證會時，曾應議員要求，承諾會邀請台灣參與；台駐美代表蕭美琴11日說，「美國 將台灣視為重要民主夥伴，我方會繼續就相關會議的參與進洽美方。」

記者詢問台灣是否將受邀出席峰會，或蔡英文總統是否也可能與會，一名國務院發言人11日以背景說明方式表示，美國還沒發出邀請，目前正與雙邊夥伴和公民社會利益相關者共同討論峰會目的。

華郵報導提到，拜登政府將藉此峰會聯合理念相近的民主國家，共同對抗疫情大流行和處理前總統川普留下的政治負面影響，這也是拜登競選支票。

美國國內有前總統川普持續宣傳選舉被偷走，引發民主信任危機，全球的新冠疫情仍持續蔓延，威權國家發起虛假訊息宣傳民主無用論，拜登上任以來多次強調，民主可行，要透過聯合理念相近國家應對全球危機來反制威權主義。

華郵報導，無論是自稱具民主合法性的俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)或土耳其、匈牙利等民主資格有爭議的領導人是否受邀，還不清楚。

有關私部門領導人也會參與這場峰會，一位國務院發言人向本報記者表示，拜登承諾舉辦民主峰會，以強化美國以民主和人權為外交政策核心的承諾，峰會將聚集成熟與新興民主國家、民間社會與私部門代表，徵求捍衛對抗威權主義、打擊腐敗、促進尊重人權的創新和大膽的承諾。

華郵報導，雖然受邀名單尚未定案，這次峰會主要用意之一是結合全球民主政府對抗中國，反制中國在全球擴張經濟、政治和軍事影響力。

華郵報導，白宮也規畫，今年底舉行線上會議，明年初舉行面對面峰會。