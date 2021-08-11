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開學後怎防疫？學校、家長都憂慮

編譯林梅婕／綜合10日電
圖為新州澤西市學生戴口罩排隊入校。(美聯社)
圖為新州澤西市學生戴口罩排隊入校。(美聯社)

開學季即將來臨，但隨著新冠Delta變種病毒的加劇，疫情再度使人們的生活出現變化，就在染疫和死亡人數持續增加的同時，學生家長和教職員們的憂慮更是湧上心頭；各校也開始陸續修改防疫政策，有些學校只能不顧家長反對，再次重新實施口罩令。

根據統計數據服務中心波比歐(Burbio)的報告，本周將會有四分之一學生返校開學，到了周末總計有36%兒童返校；但是和一年前大不相同，幾乎所有地區、包括之前疫情慘重的大城市的學校都計畫讓學生重返校園。

49州學區總監的組成的校園行政人員協會(AASA The School Superintendents Association)執行長莎夏·普德斯基(Sasha Pudelski)指出，許多學區領導人都已重新進行評估，甚至有些學校將開學日期延後，她說：「一個月前大家都還能冷靜、而且很有自信，但現在事情的發展似乎只有愈來愈混亂。」

拉斯維加斯一名學生家長提娜·威廉斯(Tina Williams)也透露自己的擔憂：「教室內通風不良，病毒傳染性又那麼強，光是要預防他們染上流感就很困難了。」

達拉斯獨立學區總監赫諾荷沙(Michael Hinojosa)9日宣布，所有學生、教職員和訪客進入校園後都必須戴上口罩；赫諾荷沙表示：「確診數據不斷增加，為了保護我們的學生、教職員及他們的家庭，我們被迫臨時做出這項重大的決定。」

佛羅里達州萊恩郡(Leon County)學區總監哈納(Rocky Hanna)9日宣布，任何人進出幼稚園至八年級的學校都必須戴口罩，僅醫生豁免的學生除外。

去年有許多老師因為對疫情恐慌拒絕實體教學，但隨著師長接種疫苗的人數增加，目前估計已有九成教師接種疫苗，全國第二大教師工會「美國教師聯盟」(American Federation of Teachers)主席溫加騰(Randi Weingarten)說：「我們現在的狀況已經比去年9月好很多了，疫苗帶來的改變非常大。」

學區 疫情 口罩

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