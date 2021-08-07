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美7月就業激增94.3萬人 失業率降至5.4% 疫情來新低

記者張聲肇／綜合報導
美國上月增加逾94萬個工作，使失業率降至疫情以來新低。圖為新罕布夏州一家職業介紹所貼出的請人廣告。(美聯社)
美國上月增加逾94萬個工作，使失業率降至疫情以來新低。圖為新罕布夏州一家職業介紹所貼出的請人廣告。(美聯社)

美國就業市場7增加94萬3000個的職位，增速近一年來最猛，失業率降至5.4%，是疫情爆發以來的新低，但新冠病毒的Delta變種毒株可能打亂經濟復甦的腳步。

勞工部7月中前就收集妥就業市場的資料，疾病防治中心上周才宣布，為了防範變種病毒感染，室內最好恢復戴口罩。

7月新增的工作，比多數經濟學家預測的86萬個還多，顯示26.1萬人重返職場，失業率也從6月5.9%降到5.4%。

另一個正面發展是，生意好起來後，為了留住員工，怕缺工的老闆紛紛替員工加薪，平均時薪比去年7月增加了4%。

勞工部另外修正5月和6月的新增工作數，共增加11.9萬。

股市歡迎就業改善的消息，道瓊工業指數和史坦普500指數分別上漲0.4%和0.2%，各創歷史新高。

2020年3月和4月，病疫迫使百業關門、百姓居家避疫，職場頓失2200多萬個就業崗位，經過多番努力，也不過「救回」1700萬個，還差幾乎600萬。

多倫多道明銀行研究機構資深經濟學者普瑞斯頓(Leslie Preston)說，如果業界這三個月招聘員工的速度持續下去，所有疫情期間流失的工作，七個月內就可完全補回；如今，在變種病毒陰影下，情況改變，風險上升。

Delta變種感染力強，可能讓人裹足不願出戶工作或消費，也可能迫使公衛單位再度祭出嚴厲的防疫限制措施。

高頻率經濟學智庫首席經濟學者法如奇(Rubeela Farooqi)說，變種病毒確實構成負面的風險，例如，消費者不願參加外頭的活動，大企業延緩讓員工回辦公室上班，這些都是拖緩經濟腳步的因素。

拜登政府正希望國會參院趕快通過1兆元基建撥款法案，6日出爐的就業報告，印證拜登「穩定經濟，對付病毒」的政策方向。

國際貨幣基金會預測，美國經濟今年將強勁成長7%，這是1984年以來最快的增速。

就業 工作 勞工部

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