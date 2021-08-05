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東奧／女400米跨欄 美國金包銀 雙破世界紀錄

記者顏伶如╱綜合報導
在4日東奧女子400米跨欄決賽中，獲得金牌的美國選手席妮‧麥勞夫林(右)與路隊友達莉亞‧穆罕默德，兩人都打破51秒90的世界紀錄。(Getty Images)
在4日東奧女子400米跨欄決賽中，獲得金牌的美國選手席妮‧麥勞夫林(右)與路隊友達莉亞‧穆罕默德，兩人都打破51秒90的世界紀錄。(Getty Images)

東京奧運女子400公尺跨欄決賽4日登場，美國隊選手席妮‧麥勞夫林(Sydney McLaughlin)以51秒46勇奪金牌，隊友達莉亞‧穆罕默德(Dalilah Muhammad)以51秒58獲得銀牌，兩人都打破了51秒90的世界紀錄。

華爾街日報報導，這場比賽是奧運史上首度有來自同一個國家的選手在女子400公尺跨欄比賽包辦金牌與銀牌；麥勞夫林在賽後表示，非常感恩能夠代表美國參加奧運。

麥勞夫林與穆罕默德同時上場，堪稱強強對決。接近終點的最後階段，麥勞夫林後來居上，跨越最後一欄後超越穆罕默德。原本女子400公尺跨欄51秒90的世界紀錄，是麥勞夫林今年6月間在俄勒岡州舉行的美國奧運代表隊選拔賽時所創。穆罕默德則是2016年里約奧運400公尺跨欄金牌得主。

在4日東奧女子400米跨欄決賽中，獲得金牌的美國選手席妮‧麥勞夫林(右)與路隊友...
在4日東奧女子400米跨欄決賽中，獲得金牌的美國選手席妮‧麥勞夫林(右)與路隊友達莉亞‧穆罕默德，兩人都打破51秒90的世界紀錄。(路透)

即將於7日滿22歲的麥勞夫林，這面金牌彷彿送給她的生日賀禮。她在賽後受訪時說：「我只想上場拿出最好的表現。」對於拿到金牌的心情感受，她說：「真的開心極了。」

對於31歲的穆罕默德來說，400公尺跨欄跑出51秒58，也是個人最佳成績，比先前紀錄進步約0.5秒。

穆罕默德賽後受訪時說，上場時被安排在第七跑道，心裡想著或許能跟挪威名將沃霍爾(Karsten Warholm)秀出驚人表現，並且從開跑就一路領先到終點。

過去兩年間，麥勞夫林與穆罕默德一直處於高手過招的較勁局面。2019年7月，穆罕默德在美國室外田徑冠軍賽女子400公尺跨欄跑出52秒20的成績，打破從2003年以來維持16年的世界紀錄52秒34。2019年10月，她在卡達首都杜哈(Doha)舉行的世界冠軍賽中，則又進步到52秒16。

麥勞夫林被視為美國田徑後起之秀，2016年以17歲年齡獲選成為里約奧運美國代表隊成員，最後在女子400公尺跨欄賽排名第17。經過過去幾年訓練，她在今年6月美國奧運代表隊選拔賽中，成為第一位在400公尺跨欄賽跑出低於52秒成績的女運動員。

美國隊獲金銀牌，銅牌則是荷蘭選手。(路透)
美國隊獲金銀牌，銅牌則是荷蘭選手。(路透)

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