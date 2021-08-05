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互別苗頭？美英澳日印太軍演 中也宣布南海軍演

記者羅印冲、國際組／綜合報導

美中天津外交會談後，雙方在南海和印太海域持續角力。中方4日宣布，6日至10日將在南海軍演。美軍印太司令部2日也表示，美軍正聯合英國、澳洲和日本部隊，即日起到27日在印太地區舉行大規模軍事演習。

這場美國為首的軍演名為「2021年全球大規模演習」，美國各軍種加上英國軍隊、澳洲國防軍和日本自衛隊等夥伴參與，在印太區域進行野戰訓練、後勤補給、兩棲登陸、空地作戰、海空作戰和特種部隊作戰等項目操演。

這段期間，美國海軍及陸戰隊另有一場「2021年大規模演習」，號稱40年來最大規模的聯合演習，包含航空母艦到潛艦在內共有36艘軍艦、50多個美軍單位參與。

另一方面，根據中國海事局官網消息，清瀾海事局發布航行警告指，8月6日0時至8月10日24時，南海部分海域將進行軍事訓練，禁止船隻駛入。

中國外長王毅3日以視訊出席「東協十加三」外長會議時指出，中方將繼續履行「南海各方行為宣言」承諾，堅持由直接當事國透過磋商談判和平解決爭議。王毅暗批美國說：「但我們要警惕的是，個別域外國家已成為南海和平穩定最大的攪局者。南海不是也不應成為大國博弈的角鬥場。」

美國 王毅 澳洲

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