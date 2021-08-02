國會暴動調查 金辛格支持傳喚麥卡錫、喬丹

參與眾院調查國會山莊暴動案特別委員會的共和黨聯邦參議員金辛格1日表示，支持傳喚同黨的眾院少數黨領袖麥卡錫及喬丹眾議員出席作證，以釐清真相。(美聯社)

參與眾院 調查國會山莊暴動案特別委員會的共和黨聯邦參議員金辛格(Adam Kinzinger)1日表示，為釐清真相，他支持傳喚同黨的眾院少數黨領袖麥卡錫及喬丹 (Jim Jordan)眾議員出席作證，但金辛格暗示應該不必傳喚前總統川普 。

金辛格1日上美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目表示，不清楚調查要不要傳喚到川普，一樣要看事實走到哪個地步而定，不過他認為，特別委員會應該不必叫川普來問話才能取得資訊；川普身邊有一大堆人，參與策畫1月6日事件的人也一樣多。

金辛格指出，自己支持傳喚任何有助於釐清真相人，假如要傳喚川普就傳，而眾所周知，麥卡錫與喬丹1月6日曾與川普談過話。

麥卡錫與川普就國會暴動案談過話，在川普第二次遭彈劾時便被挑起；據說麥卡錫向川普抗議，說發生暴動，而川普回答說，「老兄，我想這些人對選舉惱火的程度更甚於你」；麥卡錫則一直規避那次談話的相關問題。

喬丹則在7月下旬承認自己1月6日曾與川普交談過；更有甚者，據眾院30日流出的便箋，川普去年12月27日打電話叫代理司法部長宣稱選舉有貪腐時，還詢問喬丹是不是他在國會的盟友。

金辛格支持傳喚麥卡錫及喬丹，但認為鑑於川普出面總是身邊亂哄哄，又撒謊成性，傳喚川普似不可行。

眾院特別委員會由九名眾議員組成，金辛格及麗茲‧錢尼是唯二參與委員會的共和黨籍議員；因為眾院議長波洛西拒絕讓兩名支持川普謊言，說選舉有舞弊被偷走的喬丹、班克斯(Jim Banks)加入特別委員會，麥卡錫於是把其他共和黨議員都撤走，拒絕合作。

參院共和黨則擋下對國會山莊暴動案的調查行動，接下來另抨擊眾院特別委員會沒能由兩黨足夠的代表組成。特別委員會7月下旬首辦聽證時感性十足，四名在暴動期間與暴徒對抗的國會警員出席作證，他們都要求國會找出煽動、指揮暴動的元兇。