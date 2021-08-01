我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

東奧／男4x100米混合泳 美10連霸破世界 德雷塞爾第5金

便箋流出…川普曾施壓司法部：只要說選舉舞弊 剩下的交給我

編譯潘勛／綜合31日電
川普指控選舉不公，影響深遠，圖為相信川普說法的賓州選民舉牌要求停止舞弊。(美聯社)
川普指控選舉不公，影響深遠，圖為相信川普說法的賓州選民舉牌要求停止舞弊。(美聯社)

前總統川普去年年底致電司法部，要求以貪腐罪名偵辦選舉結果，內容經司法部高層寫於便箋，30日由眾院流出，川普31日為自己辯護，指便箋適足以證明他想維護選舉的公正乾淨。

國會山莊報(The Hill)31日報導，該便箋是前代理司法部長羅森(Jeffrey Rosen)的副手唐納修(Richard Donoghue)所寫，記下自己與羅森、川普去年12月27日電話交談的重點；據便箋指出，川普沒有證據便指示司法部官員們只消對外宣稱選舉受苦於貪腐就行，接下來的一切交由他跟共和黨國會議員會來搞定。

該便箋遭眾院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)流出之後，川普31日發表聲明抨擊此舉，指想把他描述為試圖「推翻選舉」，這是大錯特錯；「貪腐又極講一黨之私的眾院民主黨操控監督暨改革委員會，昨天釋出文件，裡頭還有法院處理2020年選舉遭做手腳的檔案，然後撒謊說成試圖推翻選舉。事實上適足其反，那批文件旨在維護選舉的公正不欺、人民神聖的投票。美國人民要求並命令合眾國總統、國家首席執法官員與他們站在一起，捍衛選舉的公正，查出那些試圖削弱我國的行動。」

據附於文件的便箋所示，司法部官員們向川普表示，假如沒有大規模選舉舞弊的證據，部內無法根據聲稱便逕行偵辦。

據稱唐納修告訴川普，司法部執行幾十次調查、數百次訪談，找不到證據說有大規模選舉舞弊。

川普八個多月來堅稱去年選舉遭人動手腳，甚至在31日的聲明中呼籲國會按他的說法進行調查。

川普 司法部 眾院

上一則

司法部證實：俄駭客曾入侵聯邦檢察官電郵

下一則

參院周末「罕見加班」趕基建草案 拚8月休會前完成表決

延伸閱讀

福斯拒播「選舉欺詐」廣告 挺川枕頭大亨怒撤廣告

福斯拒播「選舉欺詐」廣告 挺川枕頭大亨怒撤廣告
司法部改口：財政部須交川普稅表 給眾院委員會審查

司法部改口：財政部須交川普稅表 給眾院委員會審查
阻共和黨復辟陰謀 加州共產黨反罷免紐森

阻共和黨復辟陰謀 加州共產黨反罷免紐森
川普標本牆出售…課稅重 幾個月來無人問津

川普標本牆出售…課稅重 幾個月來無人問津

熱門新聞

父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

2021-07-30 02:27
18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
首位寮國難民後裔在東京奧運會上奪金，明州家鄉的苗族裔社區沸騰。圖為家鄉民眾為李蘇妮奪冠喝采。(Getty Images)

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

2021-07-30 09:36
CDC預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

2021-07-27 11:51
中國外長王毅（右）在天津會見美國常務副國務卿薛曼。（新華社）

評／薛曼會王毅 美四兩「護欄」 撥掉中千斤「氣勢」

2021-07-26 21:09
麻州度假勝地鱈魚角近期再爆疫情，約四分之三染疫人士為完成疫苗接種者。(美聯社)

鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染

2021-07-31 02:30

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下

吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下
東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金

東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了