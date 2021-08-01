便箋流出…川普曾施壓司法部：只要說選舉舞弊 剩下的交給我

川普指控選舉不公，影響深遠，圖為相信川普說法的賓州選民舉牌要求停止舞弊。(美聯社)

前總統川普 去年年底致電司法部 ，要求以貪腐罪名偵辦選舉結果，內容經司法部高層寫於便箋，30日由眾院 流出，川普31日為自己辯護，指便箋適足以證明他想維護選舉的公正乾淨。

國會山莊報(The Hill)31日報導，該便箋是前代理司法部長羅森(Jeffrey Rosen)的副手唐納修(Richard Donoghue)所寫，記下自己與羅森、川普去年12月27日電話交談的重點；據便箋指出，川普沒有證據便指示司法部官員們只消對外宣稱選舉受苦於貪腐就行，接下來的一切交由他跟共和黨國會議員會來搞定。

該便箋遭眾院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)流出之後，川普31日發表聲明抨擊此舉，指想把他描述為試圖「推翻選舉」，這是大錯特錯；「貪腐又極講一黨之私的眾院民主黨操控監督暨改革委員會，昨天釋出文件，裡頭還有法院處理2020年選舉遭做手腳的檔案，然後撒謊說成試圖推翻選舉。事實上適足其反，那批文件旨在維護選舉的公正不欺、人民神聖的投票。美國人民要求並命令合眾國總統、國家首席執法官員與他們站在一起，捍衛選舉的公正，查出那些試圖削弱我國的行動。」

據附於文件的便箋所示，司法部官員們向川普表示，假如沒有大規模選舉舞弊的證據，部內無法根據聲稱便逕行偵辦。

據稱唐納修告訴川普，司法部執行幾十次調查、數百次訪談，找不到證據說有大規模選舉舞弊。

川普八個多月來堅稱去年選舉遭人動手腳，甚至在31日的聲明中呼籲國會按他的說法進行調查。