司法部證實：俄駭客曾入侵聯邦檢察官電郵

聯邦司法部7月30日表示，去年5月7日至12月27日間，俄羅斯知名駭客 公司「太陽風」(SolarWinds)曾入侵全國各地聯邦檢察官 的電子郵件；司法部同時指出，此波駭客入侵的重災區位於紐約 ，四個檢察官辦公室中，使用微軟電郵系統的員工有80%都被駭客入侵。

據報導，影響最大的包含紐約南區與東區聯邦檢察官的辦公室；這兩個辦公室目前都在偵辦前總統川普及其律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的案子。

其他亦受影響的檢察官辦公室包含洛杉磯、邁阿密、華府特區等。

曾任紐約檢察官、現任哥倫比亞法學院講師珍妮佛．羅傑斯(Jennifer Rodgers)表示，許多機密資料都需要透過電子郵件溝通，例如祕密證人的個人資訊、訴訟策略等等，因此資安的問題很重要，但卻似乎不受重視。

她說：「我倒不記得我當檢察官的時候，有誰會因為資安問題而直接帶整疊的紙本資料來給我。」

復敦大學法學院(Fordham Law School)教授格林(Bruce Green)則對於駭客選擇「紐約」作為攻擊目標感到憂心；他說：「紐約是全球的金融重鎮，該地檢察官所偵辦的案件通常都是白領犯罪，或是與政治人物相關的大案子，例如現在最受矚目的川普集團逃漏稅等案件。」

司法部表示，已通知所有因駭客入侵而受到影響的關係人，並將與他們討論如何控制因駭客入侵造成他們個資外洩的風險，但對於「誰的哪些個資」已因駭客入侵曝光，以及駭客入侵對於現正進行中的案件有什麼樣的影響則三緘其口。部分國會議員對此頗有微詞，抱怨拜登政府不願意進一步公開駭客入侵的影響。

除聯邦檢察官以外，聯邦法院行政辦公室今年1月也承認，太陽風駭客也入侵他們的電郵，竊取大量如商業機密、諜報目標、逮捕令等機密文件；前國安部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)也是駭客事件受害人之一。

為反制俄國的系統性入侵，拜登政府4月時宣布如驅逐外交官等一系列對俄制裁措施，但俄方始終否認美國的一切指控。