川普吸金力不減 上半年為共和黨募逾5600萬

前總統川普動作頻頻，被外界解讀他有意再戰2024總統大選。圖為他在俄亥俄州造勢。(路透)

與前總統川普 有關的幾個政治行動委員會2021年上半年由網路籌得超過5600萬元，反映川普雖已卸任並遭主要社群媒體封殺，仍然是共和黨 最具影響力的募款人；另外，前白宮幕僚長梅杜斯30日指出，川普近來頻頻與前閣員開會，著眼於「真的向前推進」，似乎指出川普真有意願再戰2024年。

據30日提交的競選文件數據，川普透過線上捐款網站WinRed籌得的款項，遠超其他共和黨人，也比共和黨所轄的三個主要籌款網站任何一個還要多。

川普透過「川普讓美國再次偉大委員會」與共和黨全國委員會的共享帳戶，共籌得3430萬元，其中川普的政治行動委員會獲75%，共和黨占25%；川普另兩個新設政治行動委員會合共籌得超過2100萬元；還有其他委員會也籌得350萬元。

值得注意的是， 1月6日國會暴亂當天至2月底，川普暫停大部分網上籌款活動，換言之他的籌款時間較其他共和黨人來得少，但募得金額比其他共和黨人都要多。

2021年上半年共和黨籌款第二名的是南卡州聯邦參議員史考特(Tim Scott)，金額為780萬元。

另一方面，梅杜斯接受新聞頻道Newsmax專訪指出，川普一直與「幾位我方閣員」會見，最近一次就在30日稍早；梅杜斯表示，自己未獲授權代川普發言，但假如川普無意「真的向前推進」，就不會與前閣員開會；「我們真在做後續行動」，由川普掛帥，帶隊往前衝。

國會山莊報(The Hill)31日報導，梅杜斯雖語焉不詳，但談的顯然是川普有意再戰2024年；該報已接觸川普的發言人，希望取得進一步說法。

川普更早之前向福斯新聞網(Fox News)說過，自己對2024年心意已決，但並未直接說明心意，咸信川普是暗示自己有意再搏。

川普表示，倒不是自己有意，而是國家需要；國家要有人照料，說他不想護衛國家，那豈不是開玩笑？

川普依然是共和黨內最受歡迎政治人物，各民調 均指出，川普在共和黨選民當中，人氣遠超過其他有意問鼎者；例如7月中舉辦的「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference)非正式民調上，川普以70%支持率領先眾人，居次的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)只有21%。