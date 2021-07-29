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拜登籲買國貨 「不是口號要變事實」 聯邦支持

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統在賓州一家卡車工廠宣布，將提高政府採購美國貨規定。(美聯社)
拜登總統在賓州一家卡車工廠宣布，將提高政府採購美國貨規定。(美聯社)

拜登總統28日視察賓州卡車工廠，強調重振美國製造業，宣導共和黨也大致認同的基建投資法案；他同時也簽署行政命令，加強保護美國的基礎設施，不受網路攻擊。

拜登在賓州公布一項支持國內廠商的措施，要聯邦各單位在採購時，增加國產品的比例；他說，「買國貨」不是空洞的口號，我們要讓它成為事實，所以「我會提高聯邦政府支持這項政策的份量。」

他表示，政府將提出70年來最大的採購法修正案，目標是讓數百億聯邦預算用來採購國產品，來大幅提升像生產卡車的亞倫城(Allentown)等城鎮的就業率。

聯邦管理與預算辦公室說，聯邦政府的採購預算每年約6000億元，採購項目從直升機翼葉片到辦公桌椅，無所不包；拜登打算把「國產」品的本地零組件成分從55%提高到60%，到2029年逐漸升為75%。

「美國企業知道我們會多買它們的產品的話，就會多雇用人，多為企業的未來做出重大投資，」他說。

另外，27日才嚴肅表示，網路攻擊可能演為「真正開火的戰爭」的拜登，28日簽署行政命令，要求民間企業提高各自的網路安全措施，避免遭受外國駭客的攻擊。

官員表示，美國企業包括供電、瓦斯、供水、工業生產等行業，網路安全的防護網根本不夠強大，歷任總統雖然也要求過企業加強，拜登是第一個真正重視這問題的總統，幾乎每個禮拜都會談到，連和俄國總統普亭峰會時，都不忘提到網路安全對經濟安全的重要。

但總統無法強迫企業強化自己的網路安全系統，只好規定，要和聯邦政府做生意的公司，必須具備相當水準的網路安全能力；此外，他也下令聯邦機構，強化公部門的網路安全體系。

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