Delta肆虐病例升高 白宮宣布維持國際旅行限制

近來Delta變種病毒持續擴散，全美新冠肺炎確診人數及住院人數攀升。圖為紐約市一對母女接受疫苗注射。(美聯社)

高傳播力的Delta變種病毒 持續推高病例，美國 26日宣布將維持疫情期間現有的國際旅行限制；根據聯邦疾病防治中心(CDC )數據，佛羅里達和阿肯色州的所有郡都被列為高度社區傳播，密蘇里、路易斯安納、密西西比州和阿拉巴馬州則幾乎各郡都出現高傳播。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)26日宣布：「出於多種因素，現階段我們將維持現有旅遊限制；更具傳播力的Delta變種病毒在美國和全球傳播，Delta變種病毒推高美國病例，尤其是未接種人口，而且未來幾周可能繼續下去。」

拜登政府持續受到旅遊界與盟友的壓力，他們要求放寬遊客赴美國旅遊的防疫限制；莎奇表示：「對於這些意見，我們總是依北極星的指引，那就是CDC和我們的衛生與醫療專家。」

白宮不斷強調，重啟國際旅遊會聽取公衛與醫療專家建議；拜登高層6月與歐盟、英國、加拿大和墨西哥成立跨國工作團隊，評估取消旅遊與邊界限制的方式與時間，且受到白宮新冠因應團隊、國家安全委員會(NSC)、CDC代表，國務院等多個單位官員監督。

以美國疫情來說，佛州和阿肯色州疫情傳播情況令人憂心，這兩郡的所有郡都被CDC列為高程度的社區傳染；即過去七天，每10萬名居民中出現100人以上確診，或者檢測陽性率超過10%。

CDC指出，全美近44%郡屬於高程度社區傳染，密蘇里、路易斯安納、密西西比和阿拉巴馬州也幾乎全州各郡都屬此列。

佛州上周新增確診7萬3181例，不僅是全美各州最高，更占近四分之一新增病例。

根據約翰霍普金斯大學數據，佛州上周平均單日新增1萬452例，為其過去兩周平均的三倍以上；而且過去一周，每10萬人中每天約新增確診49例，為全美平均16例的三倍以上，僅有阿肯色州和路易斯安納州高於佛州。

阿肯色州75郡過去一周單日平均新增確診1萬1748例和56人病歿，陽性率達19.3%；該州僅約36%州民接種完畢。

流行病學家認為疫情升高由許多原因導致，包括民眾尚未接種疫苗、放寬防疫措施、Delta變種病毒傳播，以及夏季更多人在室內群聚。