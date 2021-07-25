戴琪：拜登貿易政策以工人為重 聽取企業商家意見

戴琪表示，拜登政府在持續推動以工人為中心的貿易政策，給中小型企業提供更多資源和支持。（視頻截圖）

美國 貿易代表戴琪 24日在線上「2021國際領袖基金會企業與領袖高峰會」中表示，拜登 政府持續推動以工人為中心的貿易政策(worker-centered trade policy)，給中小型企業提供更多資源和支持，並深入了解各領域商家在當前貿易大環境中的反應和需求，從而制定能讓更多企業和小商業主獲益的政策；此外她也鼓勵團結，民眾可聽取政商界領袖經驗，也可在社區內部共助、學習。

國際領袖基金會(ILF)24日舉行以「復甦之路：共同前進」為主題的線上峰會，邀請戴琪、趙小蘭、趙美心、孟昭文等九名政商界領袖與民交流。

戴琪表示，過去一年多新冠疫情從各方面給亞太裔群體帶來挑戰，除了商家倒閉，生意受損，失業問題明顯，許多民眾還經歷失去親友的傷痛，甚至成為仇恨犯罪的受害者等，目前美國還有很多問題需要修正，但亞太裔群體仍在許多領域取得成就，展現團結、堅持的抵抗力。

戴琪表示，拜登政府當前推動的各項政策展現對商家發展和創業資源的重視，持續推動以工人為中心的貿易政策，提供平等機會，尤其是給中小型商家更多資源和支持，「他們是美國經濟的中流砥柱」，拜登政府也重視保護少數族裔商家的發展。

戴琪說，拜登政府也會聽取小商家在當前貿易大環境中的意見和反應，從而優化貿易政策，讓更多商家和創業者獲益；雖然美國現在仍處於挑戰之中，但已有多種跡象顯示經濟在復甦，包括拜登在上任最初的五個月內創造了逾300萬份就業機會。

戴琪表示，ILF舉辦的此類峰會不僅能讓民眾聽取政商界領袖的經驗，了解政府振興企業並與商家們合作的方法，更能促進亞太裔社區之間的交流，從相似的文化背景中汲取力量，團結面對並解決眼前的難題。

國會眾議員孟昭文也表示將繼續推動反仇恨犯罪的法案，鼓勵疫苗接種，關注小商家需要，促進經濟復甦；針對如何提高亞太裔的政治參與度並擴大話語權，加州聯邦眾議員金映玉(Young Kim)和朴銀珠(Michelle Steel)鼓勵想要代表自己族裔發聲的年輕學子，可以從參與社區活動、關注親友需求為起點，積累實踐經驗，培養領導力。