運輸+薪資 食物飆漲2元凶 漲幅達4.8%

食品價格上揚的一大因素就是人事成本，例如墨西哥連鎖速食Chipotle調漲員工時薪，成本轉嫁給消費者。(路透)

食品價格上揚；地方報「艾許維爾公民報」(Asheville Citizen-Times)在報導中，從北卡羅萊納州艾許維爾(Asheville)的角度出發剖析此現象，指造成食品價格上揚的原因眾多，「供應鏈 每個環節都出現異常瘋狂的不穩定現象」，其中運輸、人事成本又占首要因素。

勞工部 的數據顯示，從去年1月至今年4月間，食品雜貨的物價漲幅為4.8%。從1980年代就在艾許維爾經營食品批發商的安斯潘(Ron Ainspan)表示，很長一段時間，市場都十分穩定，讓此現象被視為理所當然；但是現在，供應鏈體系受到的衝擊，讓所有環節都出了錯。

安斯潘表示，運輸問題是造成供應鏈不穩定的主要原因，例如國內許多新鮮農產品在加州 生產，但是新冠疫情導致卡車駕駛人力短缺，影響食品運輸；安斯潘還說，八年前頒布的新規，也意外加劇此情勢。

運輸部聯邦汽車安全局2013年時頒布規定，卡車駕駛每周工時不得超過70小時，並制定中間休息時間的規定；雖然此舉有效降低事故發生率，但是也讓入行吸引力降低，因為這讓駕駛待在遠離家鄉的時間會更長，讓招聘困難且推高人事成本。

安斯潘表示，例如花椰菜等產品的運輸成本甚至幾乎要翻倍，如果運輸成本翻倍，該產品的全部採購成本將上升約30%至40%。勞工部的數字顯示，當前物價上漲最多的食品就是蔬菜水果等。

另一大因素就是人事成本，例如墨西哥連鎖速食Chipotle在5月時宣布，將員工平均時薪上調至15元，同時產品也將漲價至多4%；勞工部的數據顯示，過去一年來外食的物價漲幅為4.2%，為2009年以來最高的數字。

而對食品加工商、經銷商來說，當前就業數據十分不可預測，有時與現實脫節，讓這些業者備感頭疼。

其他因素還包括燃料價格上揚，全球運輸業不順依然困擾市場，而且過去一直影響食品價格的天氣問題也不忘在此時來攪局，例如日前穿過喬治亞州的颶風等。

安斯潘認為，食品供應鏈「異常瘋狂的不穩定」的現象將會有所緩解，不過餘波仍可能蕩漾一段時間。