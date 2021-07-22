我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

運輸+薪資 食物飆漲2元凶 漲幅達4.8%

編譯洪毅／綜合21日電
食品價格上揚的一大因素就是人事成本，例如墨西哥連鎖速食Chipotle調漲員工時薪，成本轉嫁給消費者。(路透)
食品價格上揚的一大因素就是人事成本，例如墨西哥連鎖速食Chipotle調漲員工時薪，成本轉嫁給消費者。(路透)

食品價格上揚；地方報「艾許維爾公民報」(Asheville Citizen-Times)在報導中，從北卡羅萊納州艾許維爾(Asheville)的角度出發剖析此現象，指造成食品價格上揚的原因眾多，「供應鏈每個環節都出現異常瘋狂的不穩定現象」，其中運輸、人事成本又占首要因素。

勞工部的數據顯示，從去年1月至今年4月間，食品雜貨的物價漲幅為4.8%。從1980年代就在艾許維爾經營食品批發商的安斯潘(Ron Ainspan)表示，很長一段時間，市場都十分穩定，讓此現象被視為理所當然；但是現在，供應鏈體系受到的衝擊，讓所有環節都出了錯。

安斯潘表示，運輸問題是造成供應鏈不穩定的主要原因，例如國內許多新鮮農產品在加州生產，但是新冠疫情導致卡車駕駛人力短缺，影響食品運輸；安斯潘還說，八年前頒布的新規，也意外加劇此情勢。

運輸部聯邦汽車安全局2013年時頒布規定，卡車駕駛每周工時不得超過70小時，並制定中間休息時間的規定；雖然此舉有效降低事故發生率，但是也讓入行吸引力降低，因為這讓駕駛待在遠離家鄉的時間會更長，讓招聘困難且推高人事成本。

安斯潘表示，例如花椰菜等產品的運輸成本甚至幾乎要翻倍，如果運輸成本翻倍，該產品的全部採購成本將上升約30%至40%。勞工部的數字顯示，當前物價上漲最多的食品就是蔬菜水果等。

另一大因素就是人事成本，例如墨西哥連鎖速食Chipotle在5月時宣布，將員工平均時薪上調至15元，同時產品也將漲價至多4%；勞工部的數據顯示，過去一年來外食的物價漲幅為4.2%，為2009年以來最高的數字。

而對食品加工商、經銷商來說，當前就業數據十分不可預測，有時與現實脫節，讓這些業者備感頭疼。

其他因素還包括燃料價格上揚，全球運輸業不順依然困擾市場，而且過去一直影響食品價格的天氣問題也不忘在此時來攪局，例如日前穿過喬治亞州的颶風等。

安斯潘認為，食品供應鏈「異常瘋狂的不穩定」的現象將會有所緩解，不過餘波仍可能蕩漾一段時間。

勞工部 供應鏈 加州

上一則

基建案參院卡第1關 兩黨仍樂觀 妥協在望

下一則

疫苗假訊息導致確診「數倍」增長 安養中心罩陰霾

延伸閱讀

離天國最近的隔離地（一四）

離天國最近的隔離地（一四）
物價指數漲5.4% 增幅13年來最大

物價指數漲5.4% 增幅13年來最大
台灣移民後代 蘇維思出任勞工部副部長

台灣移民後代 蘇維思出任勞工部副部長
蘇維思出任勞工部副部長 父母來自台灣

蘇維思出任勞工部副部長 父母來自台灣

熱門新聞

大熱中國電影「失孤」主角原型郭剛堂跟失散24年的兒子郭新振擁抱。(美聯社)

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

2021-07-15 12:03
德州民主黨籍眾議員茱莉‧強生（Julie Johnson）13日才在推特貼出與其他黨內議員一起搭機的畫面。（取材自推特@juliejohnsonTX）

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

2021-07-17 20:09
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

2021-07-17 20:08
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
美國眾議院外委會今天通過抗中「老鷹法案」，法案呼籲美台擴大經貿關係、就駐美代表處正名展開協商，也支持台灣有意義參與國際社會，並強調聯合國對中國的承認並不涉台。(本報系資料照片）

美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名

2021-07-15 21:13

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏