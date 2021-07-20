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國會山莊駐警找到新局長 他管理大城市警局經驗足

編譯柯立偉／綜合19日電
自1月6日國會山莊暴動案後不久即懸缺的國會山莊駐警局長一職，將由曾領導馬里蘭州蒙哥馬利郡警察局及維吉尼亞州費爾法克斯警局的曼傑。(美聯社)
自1月6日國會山莊暴動案後不久即懸缺的國會山莊駐警局長一職，將由曾領導馬里蘭州蒙哥馬利郡警察局及維吉尼亞州費爾法克斯警局的曼傑。(美聯社)

自1月6日國會山莊暴動案後，上一任駐警局長桑德(Steven Sund)因未能成功阻止國會遭入侵而去職後，國會議員就開始物色新任國會山莊駐警局長。國會近日宣布，將由曾領導馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)警察局，及維吉尼亞州費爾法克斯(Fairfax)警局的曼傑(J. Thomas Manger)擔任新的國會駐警局長。

消息人士指出，曼傑出線的原因除了在警務體系有豐富的實務領導經驗外，也因為他長期擔任「大城市警長聯盟」(Major Cities Chiefs Association)的領導，而被華府政界人士熟悉，因此被提名為領導國會駐警2300位員警的局長。

現任的代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)在代理之初也受到各界矚目，因為她是國會駐警局有史以來第一位非裔女性局長。然而，因為國會駐警局眾多員警表示，皮特曼在國會山莊暴動當天未展現出足夠的領導能力，部屬及國會議員對於她能領導國會駐警局的信心不足，因此未曾考慮將她的代理局長一職扶正。

在國會山莊暴動發生之時，由於時任局長桑德及應負責情報蒐集的皮特曼都未展現出應有的領導能力，致使駐守國會的駐警因聯繫管道不順暢，不確定究竟何時能以致命性攻擊阻止暴徒繼續深入，最終造成七名民眾及警察死亡的悲劇。

為了調查國會駐警員警在國會山莊暴動當天扮演的角色，以及是否有盡到法定義務，眾院已成立特別委員會，要調查當天國會山莊駐警人員及趕來支援的其他執法機構人員，是否有犯下任何錯誤。該委員會19日表示，已對兩名國會駐警及兩名支援當日勤務的其他執法機構員警發出傳票，要求他們在27日到眾院作證。國會眾院少數黨領袖麥卡鍚19日也已提名五名共和黨議員加入該委員會，五人都曾反對彈劾川普前總統。

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