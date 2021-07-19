制衡中國 拜登邀日本、澳洲、印度9月華府四方對話

報導指拜登政府已向日本、澳洲、印度提議，四國元首9月底在華府峰會，展開「四方安全對話」。圖為今年3月，美日澳印領袖舉行視訊會議。(Getty Images)

日本 共同社報導，外交界消息人士透露，拜登政府已向日本、澳洲、印度提議，四國元首今年9月底應於華府舉行首次面對面的「四方安全對話」(Quad)。今年3月間，美日澳印元首曾舉行過一場視訊元首會議，今秋峰會若能如期登場，將是四方安全對話第一次舉行面對面高峰會議。

在中國 日益壯大之際，這場元首會議將凸顯印太地區四個民主體制聯手制衡中國的態勢。

報導指出，拜登總統希望建立「具備實力的立場」，以便與中國國家主席習近平直接交手。美中峰會時間點可能選在20國集團(G20)今年10月底於羅馬召開高峰會議期間。

知情人士說，「四方安全對話」高峰會議估計將在聯合國大會(General Assembly)今年9月在紐約登場的總辯論落幕之後。

根據慣例，聯大總辯論期間，世界各國元首通常在聯合國總部發表演說。受到新冠疫情影響，元首演說也可改為播放預錄影片，日本、澳洲、印度元首今年是否會在聯大總辯論期間前往美國 ，目前仍是未知數。

共同社報導，日本政治環境出現不確定因素，日本首相菅義偉(Yoshihide Suga)今秋將面臨兩場考驗：執政黨自民黨(Liberal Democratic Party)領導階層選舉以及11月的日本眾議院選舉。菅義偉的自民黨總裁任期將於9月30日屆滿。

今年6月，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)曾在一場智庫演說中表示，美國打算今年秋季在華府舉辦「四方安全對話」首度的一場面對面高峰會議。

坎伯並指出，這場峰會討論重點將包括擴大新冠疫苗生產，以及基礎建設計畫的合作可能。

據共同社分析，美國舉辦「四方安全對話」面對面峰會的用意，顯然是為了與中國相互抗衡而來，因為中國現正透過「疫苗外交」提供新冠疫苗給發展中國家，橫跨國界的「一帶一路」基礎建設倡議也正積極推展中。